L'uomo del labirinto di Donato Carrisi: clip in esclusiva del nuovo film!

L'uomo del labirinto, del quale vi proponiamo una clip in esclusiva, uscirà al cinema il 30 ottobre distribuito da Medusa Film ed è il nuovo film di Donato Carrisi che ha tra i suoi protagonisti Dustin Hoffman e Toni Servillo.

La storia de L'uomo del labirinto è incentrata su Samantha Andretti, rapita una mattina d'inverno mentre andava a scuola. Quindici anni dopo, la ragazza si risveglia in una stanza d'ospedale senza ricordare dove è stata né cosa le è accaduto in tutto quel tempo. Accanto a lei c'è un "profiler", il dottor Green: sostiene che l'aiuterà a recuperare la memoria e che insieme cattureranno il mostro. Ma l'avverte che la caccia non avverrà là fuori, nel mondo reale. Bensì nella sua mente. Bruno Genko è un investigatore privato. Quindici anni prima è stato ingaggiato dai genitori di Samantha per ritrovare la figlia. Adesso che la ragazza è riapparsa, sente di avere un debito con lei e proverà a catturare l'uomo senza volto che l'ha rapita. Ma quella di Genko è anche una lotta contro il tempo. Perché un medico gli ha detto che gli restano due mesi di vita. E, per uno scherzo del destino, quei due mesi sono scaduti proprio nel giorno in cui Samantha è tornata indietro dal buio. Chi giungerà prima alla verità: l'investigatore o il profiler?... Ma siamo sicuri che, alla fine di tutto, ci sia un'unica verità? Perché questa non è un'indagine come le altre... Qualcuno ha un segreto, qualcuno sta mentendo. E da qualche parte, là fuori, c'è un labirinto pieno di porte. E dietro ognuna si nasconde un enigma, un inganno.

Donato Carrisi torna alla regia dopo il successo de La ragazza nella nebbia. Come il precedente anche L'uomo del labirinto è una trasposizione di un suo successo letterario, il libro è stato pubblicato da Longanesi nel 2017.

Dustin Hoffman e Toni Servillo sono i protagonisti del film nei panni del dottor Green e dell'ispettore Bruno Genko. Valentina Bellè è Samantha Andretti; completano il cast Luis Gnecco, Vinicio Marchioni, Stefano Rossi Giordani, Katsiaryna Shulha, Riccardo Cicogna, Sergio Leone, Carla Cassola, Filippo Dini, Orlando Cinque e Sergio Grossini.

Donato Carrisi firma anche la sceneggiatura del film, nella video clip che vi proponiamo in esclusiva, la prima che viene rilasciata, entriamo nell'atmosfera del film grazie anche uno dei due protagonisti, ovvero Toni Servillo. Il film uscirà nelle nostre sale il prossimo 30 ottobre grazie a Medusa Film.