L'uomo dei sogni, Kevin Costner ricorda l'entusiasmo delle comparse Ben Affleck e Matt Damon: "Erano a mille"

Kevin Costner ha rievocato l'incontro con i giovanissimi Ben Affleck e Matt Damon sul set de L'uomo dei sogni, dove erano stati presi come comparse per una scena girata a Fenway Park.

"Me lo ricordavo", ha detto l'attore e regista ospite da Jimmy Kimmel. "Erano seduti sugli spalti, come ragazzi del college. Ed entrambi si muovevano in contemporanea, si appoggiavano all'indietro in contemporanea, si guardavano in contemporanea".

Costner, protagonista del film sul baseball diretto da Phil Alden Robinson, ha dato soddisfazione ai due giovani aspiranti attori nella scena ambientata allo stadio: "Abbiamo parlato e avevano questo entusiasmo incredibile. Erano a mille".

Il ricordo di Matt Damon

Jimmy Kimmel ha poi detto di aver mandato un messaggio a Matt Damon chiedendogli dell'esperienza. Riferendosi scherzosamente a Damon come a "colui a cui non è permesso partecipare allo show", riferimento alla loro giocosa faida, ha detto che la star di Bourne ha risposto: "Avevo un poster degli Intoccabili sul muro", per spiegare la sua venerazione nei confronti di Kevin Costner . Durante le riprese della scena de L'uomo dei sogni, ha confermato Damon, Costner "è uscito e si è fermato con le comparse tra una ripresa e l'altra. Gli ho chiesto cosa stesse facendo e lui ha detto: 'Sparo cazzate'. E ho riso come una ragazzina di 12 anni".

Quasi un decennio dopo, Damon, 53 anni, ed Affleck, 51 anni, cresciuti a Boston, avrebbero avuto la loro occasione d'oro a Hollywood recitando in Will Hunting - Genio ribelle e vincendo l'Oscar per la sceneggiatura. Incontrare Costner, ha detto Damon nel suo messaggio a Kimmel, "è stato importantissimo per noi perché aveva esattamente la carriera che volevamo. È stato molto gentile con noi." Google