Kevin Costner approva il riassunto del film L'uomo dei sogni fatto da John Mulaney agli Oscar 2024

Kevin Costner ha approvato divertito il riassunto della storia raccontata nel film L'uomo dei sogni compiuto da John Mulaney durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024.

La star del cinema ha infatti ricondivido sui social il video del momento in cui il comico stava presentando le nomination della categoria Miglior Sonoro.

Il riassunto del comico

John Mulaney, sul palco degli Oscar 2024, ha ricordato alcune battute che senza un buon sonoro gli spettatori non sarebbero riusciti ad apprezzare, tra cui "Se lo costruisci, verrà", tratta da L'uomo dei sogni.

Il comico ha poi offerto il suo personale riassunto del film del 1989 con star Kevin Costner: "E poi lo fa, costruisce un campo da baseball. Immagino non lo costruisca. Taglia il mais e poi lì c'è un campo e dice 'Guarderò i fantasmi giocare a baseball'. E la banca chiede: 'Vuoi pagare il tuo mutuo?'. Lui risponde: 'Nah, guarderò i fantasmi che giocano a baseball. E poi trova James Earl Jones che ha scritto 'The Boat Rocker', che ho pensato fosse un vero libro fino a quando ero un ventenne, e dice: 'Le persone verranno, Ray'. Lui è l'unico con un piano finanziario".

Mulaney ha poi ricordato una scena specifica: "Quello che è strano è che Timothy Busfield spinge la piccola Gaby Hoffman giù dagli spalti e cade e perde i sensi. Poi Moonlight Graham, interpretato da Burt Lancaster, arriva, le dà delle pacche sulla schiena per un paio di volte e dice: 'Hot dog incastrato nella sua gola'. E poi lui non può tornare nella partita perché immagino ci sia una regola nel baseball dei fantasmi, che se lasci il campo in ogni momento per diventare un fantasma anziano e fare la manovra di Heimlich, non puoi tornare sul campo. Amo L'uomo dei sogni. Dovrebbe vincere il premio come Miglior Film, anche se immagino sceglieranno uno uscito in questa annata".