Lunar City: l'affascinante documentario sulle missioni lunari oggi al cinema

Lunar City, il documentario italiano sulle missioni lunari sbarca oggi al cinema, grazie a Vision Distribution, come evento speciale dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2019. Diretto da Alessandra Bonavina, il film arriva in sala in occasione dei 50 anni del primo sbarco sulla Luna!

Il docufilm vuole raccontare le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate e l'impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e conquistare lo "spazio profondo". Attraverso interviste alle figure chiave impegnate nelle prossime missioni lunari, sarà spiegato come, in un futuro non così lontano con una stazione spaziale in cislunare, gli astronauti potranno partire dal pianeta Terra con una normale capsula Orion, attraccare dopo qualche giorno al Gateway e poi far rotta verso lo spazio interplanetario a bordo del Transport.

Lunar City: un momento del film

Il documentario - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Lunar City - è in uscita nelle sale come evento speciale solo per tre giorni, il 17-18-19 febbraio, e ci porterà tra laboratori e rampe di lancio delle principali agenzie spaziali come la NASA, l'ESA e l'ASI, mostrandoci cosa si nasconde dietro un'esplorazione del sistema solare. Per i patiti dei viaggi nello spazio, imperdibile il progetto delle missioni del 2024, che vogliono rendere abitabile il suolo lunare come primo passo per il raggiungimento umano di Marte.

Lunar City: Alessandra Bonavina in compagnia di un'astronauta

Attraverso interviste ai veri protagonisti impegnati sul campo e all'utilizzo di tecnologie uniche nel loro settore, vedremo ciò che davvero muove il settore in Italia e non. Lunar City è stato realizzato con il patrocinio e il sostegno di ASI - Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con la NASA e con il patrocinio di Ambasciata Americana in Italia, Centro Studi Americani.