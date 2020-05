Project Hail Mary: Phil Lord e Chris Miller registi del film con Ryan Gosling

Saranno Phil Lord e Chris Miller i registi di Project Hail Mary, il film con star Ryan Gosling e tratto dal nuovo romanzo scritto da Andy Weir.

Il progetto porterà quindi sul grande schermo la nuova storia dell'autore di Sopravvissuto - The Martian, anche in questo caso con elementi legati allo spazio.

Ryan Gosling interpreterà infatti in Project Hail Mary un astronauta solitario che riceve un'importante missione per salvare il mondo.

Il libro sarà pubblicato da Random House nella primavera del 2021.

Phil Lord e Chris Miller sembra siano riusciti a ottenere la regia dell'atteso progetto grazie ai risultati ottenuti con Spider-Man: Un Nuovo Universo, lungometraggio animato che ha permesso al duo di collaborare con Amy Pascal, produttrice coinvolta anche in questo nuovo progetto in collaborazione con Weir e Ken Kao. Nel team della produzione ci sarà anche Aditya Sood, già nel team di Sopravvissuto - The Martian diretto da Ridley scott.

La star canadese sembra abbia sostenuto il coinvolgimento di Lord e Miller, che stavano sviluppando un adattamento cinematografico di Artemis (romanzo sequel di Sopravvissuto), dopo aver letto il manoscritto.