L'ultima missione - Project Hail Mary, il destino di un personaggio svelato da un easter egg

Lo scrittore Andy Weir, autore del romanzo da cui è tratto il film, ha chiesto ai registi di inserire un dettaglio importante.

Il destino di uno dei personaggi al centro della trama del film L'ultima missione - Project Hail Mary potrebbe essere sfuggito ad alcuni spettatori. Lo scrittore Andy Weir ha infatti chiesto di inserire un easter egg legato agli eventi raccontati tra le pagine che non sono stati inseriti nell'adattamento cinematografico.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete spoiler !

Come viene svelato il destino di uno dei personaggi

L'ultima missione ha al centro Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, che si ritrova nello spazio senza avere ricordi di quanto gli è accaduto in passato. Tramite dei flashback si scopre così che è un insegnante ed è stato coinvolto in una missione internazionale nel tentativo di salvare la Terra. A occuparsi del progetto è Eva Stratt, interpretata dall'attrice Sandra Hüller.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: una foto del film

Nel romanzo da cui è tratto L'Ultima Missione: Project Hail Mary (di cui potete leggere la nostra recensione) si scopre che, mentre Grace è nello spazio, sulla Terra la situazione è peggiorata e la sopravvivenza è diventata complicata a causa dei cambiamenti climatici. Stratt si ritrova così a pagare le conseguenze delle tensioni politiche e sociali, venendo condannata all'ergastolo per alcune azioni compiute durante la sua gestione del Project Hail Mary.

La richiesta dell'autore del romanzo

Lo scrittore Andy Weir ha però chiesto ai registi di inserire un importante easter egg. Phil Lord ha spiegato: "Una delle cose che abbiamo cercato di inserire nel film, ma non funzionava, era questa idea che dopo che Grace è stato mandato nello spazio, le persone non hanno collaborato".

Lo scrittore ha quindi chiesto che Eva, nella scena inserita negli ultimi minuti del film, avesse un tatuaggio specifico: una V, che significa vita, con una linea che rappresenta il fatto che non avesse diritto alla libertà condizionale.

Chris Miller ha aggiunto: "Weir pensava che fosse finita in prigione senza possibilità di libertà condizionale, ma poi era evasa grazie alle sue conoscenze, e ora era una specie di latitante, cercando ancora di salvare il mondo".

Il filmmaker ha sottolineato l'importanza degli easter egg: "Il modo in cui si fa sembrare un film un mondo ricco è attraverso queste piccole storie segrete, per le quali ci sono delle prove, che non hanno un senso compiuto... Ma si sa che c'è dell'altro".