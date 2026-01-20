L'ultima cosa che mi ha detto 2: Jennifer Garner in cerca della verità nel trailer dei nuovi episodi

Il 20 febbraio arriverà su Apple TV, con il primo episodio, la stagione 2 di L'ultima cosa che mi ha detto, la serie con star Jennifer Garner di cui è stato condiviso online il trailer.

Le otto puntate inedite, di cui sono state svelate molte scene inedite, verranno distribuite in streaming a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 10 aprile.

Cosa racconteranno i nuovi episodi della serie

Nel cast della serie L'ultima cosa che mi ha detto ci sono, oltre alla protagonista e produttrice esecutiva Jennifer Garner, anche Angourie Rice, David Morse e Nikolaj Coster-Waldau, recentemente star anche di King and Conqueror.

Tra i nuovi interpreti che appariranno nelle puntate ci sono inoltre Judy Greer e Rita Wilson, oltre ad Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, Michael Galante, John Noble, Michael Hyatt, Luke Kirby ed Elizabeth O'Donnell.

Basata su The First Time I Saw Him, il sequel dell'acclamato romanzo scritto da Laura Dave, al primo posto nella classifica dei best seller del New York Times e selezionato dal Reese's Book Club, la seconda stagione dello show riprende quando Owen (Coster-Waldau) ricompare dopo cinque anni di latitanza costringendo Hannah (Garner) e la sua figliastra Bailey (Rice) a una corsa contro il tempo per capire come riunire la loro famiglia, prima che il passato li raggiunga.

Chi ha realizzato L'ultima cosa che mi ha detto

In vista della premiere della seconda stagione, il pubblico potrà approfondire la storia con il sequel scritto da Laura Dave, The First Time I Saw Him, disponibile da leggere o ascoltare su Apple Books, prima di godersi il viaggio mozzafiato di Hannah Hall (Garner) sullo schermo.

L'ultima cosa che mi ha detto è stata prodotta da 20th Television e da Hello Sunshine di Reese Witherspoon, parte di Candle Media. Creata e adattata da Laura Dave, insieme al co-creatore vincitore dell'Oscar Josh Singer, la serie è stata la prima collaborazione tra i coniugi Dave e Singer, che ricoprono entrambi il ruolo di produttori esecutivi insieme a Garner e a Witherspoon e Neustadter per conto di Hello Sunshine. Il candidato agli Emmy Aaron Zelman si unisce alla seconda stagione come co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Singer. Anche Daisy von Scherler Mayer e Merri D. Howard ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.

Il romanzo L'ultima cosa che mi ha detto, pubblicato da Simon & Schuster nel 2021, è stato selezionato dal Reese's Book Club, diventando immediatamente il numero 1 nella classifica dei bestseller del New York Times e rimanendo in ranking per più di 80 settimane, con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L'opera letteraria ha vinto il Goodreads Choice Award per il miglior thriller/giallo del 2021 ed è stato nominato miglior libro dell'anno da Amazon nel 2021 e miglior libro dell'anno da Apple nello stesso anno; inoltre, nel 2022, è stato uno dei libri più diffusi nelle biblioteche di tutta l'America, nonché l'e-book più popolare. Il romanzo è stato accolto con entusiasmo in 39 paesi in tutto il mondo, compreso il Regno Unito, dove è stato selezionato dal Richard and Judy Book Club.