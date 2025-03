30 anni in 1 secondo: Jennifer Garner e Judy Greer di nuovo insieme nella serie L'ultima cosa che mi ha detto

Le due co-star della commedia romantica del 2004 diretta da Gary Winick tornano a recitare in un nuovo progetto per il piccolo schermo.

Amiche e colleghe di lunga data, Jennifer Garner e Judy Greer si sono di nuovo abbracciate sul set della serie L'ultima cosa che mi ha detto a Parigi, ventuno anni dopo il film 30 anni in 1 secondo.

Sabato le due ex protagoniste del film di Gary Winick sono state fotografate a Parigi durante le riprese della seconda stagione della serie thriller di Apple TV+.

L'esperienza comune sul set di 30 anni in 1 secondo

Nel film commedia del 2004, Jennifer Garner interpreta Jenna Rink, una ragazzina degli anni '80 che si ritrova improvvisamente nel 2004 nel corpo di una trentenne. Greer interpreta la sua amica Lucy Wyman.

Nonostante nel film l'amicizia tra i due personaggi non sia proprio solidissima, nella realtà Jennifer Garner e Judy Greer sono rimaste molto amiche nel corso degli anni:"Chi può mai dire abbastanza cose belle su di lei? È davvero come tutti dicono, la migliore in assoluto" affermò Greer riferendosi a Garner "Era davvero una grande leader, non si lamentava mai, non arrivava mai in ritardo sul set. Era professionale ma anche super divertente, e ovviamente incredibilmente talentuosa".

L'amicizia con Mark Ruffalo e la reunion sul set della serie Apple

Jennifer Garner e Judy Greer non sono le uniche amiche di quel set, visto che recentemente entrambe hanno condiviso un video per fare gli auguri al collega Mark Ruffalo, che recitò nello stesso film.

Ora la star di Elektra è impegnata nella serie di Apple TV+ dal titolo L'ultima cosa che mi ha detto, tratta dal romanzo di Laura Dave. La prima stagione uscì in streaming nel 2023.

Jennifer Garner in una scena di L'ultima cosa che mi ha detto

Secondo le ultime indiscrezioni, Dave sarebbe al lavoro per realizzare il sequel del romanzo prima del debutto della seconda stagione attualmente in produzione. Nel cast della serie anche Angourie Rice, Aisha Tyler e Nikolaj Coster-Waldau.