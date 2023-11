Nikolaj Coster-Waldau e James Norton star della serie storica King and Conqueror

Nikolaj Coster-Waldau e James Norton saranno i protagonisti della serie storica King and Conqueror, ideata da Michael Robert Johnson, in passato nel team di Sherlock Holmes.

Il progetto targato CBS Studios si basa su fatti realmente accaduti e le riprese inizieranno nel 2014.

I primi dettagli del progetto

King and Conqueror racconterà la storia di Harold di Wessex, che sarà interpretato da James Norton, e Guglielmo di Normandia, ruolo affidato a Nikolaj Coster-Waldau che sarà impegnato anche alla regia di una puntata.

Al centro della trama c'è lo scontro che ha definito il futuro di una nazione e di un intero continente per un migliaio di anni, le cui radici risalgono a decenni prima e sono legate ad alcune dinastie che cercano di ottenere potere. I due si incontrano durante la battaglia di Hastings nel 1066 ed erano due alleati che non avevano intenzione di salire sul trono britannico, ma che si ritrovano a fare i conti con le circostanze e un'ossessione personale che scatena una guerra per il possesso della corona.

Lindsey Martin, responsabile delle produzioni e dello sviluppo tra le fila di CBS Studios, ha dichiarato: "Gli script di Michael offrono un approccio fresco e coraggioso a una storia che ha resistito migliaia di anni e, nonostante tutto, le tematiche sono più che mai rilevanti e contemporanee. Siamo incredibilmente orgogliosi di quello che ha ottenuto il team fino a questo momento e non vediamo l'ora che arrivi sugli schermi".

Baltasar Kormákur sarà il regista del primo episodio e verrà coinvolto anche come produttore esecutivo. BBC ha ottenuto i diritti per la messa in onda sugli schermi britannici e in streaming su iPlayer.