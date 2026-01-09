Jennifer Garner ricorda il divorzio da Ben Affleck: "La disgregazione della famiglia è stata la cosa più dura"

La star di 30 anni in 1 secondo e Alias ha parlato brevemente della fine del suo matrimonio con l'attore e regista sposato nel 2005.

In una recente intervista, Jennifer Garner ha rilasciato un raro commento sul divorzio da Ben Affleck, sul quale l'attrice si era aperta poche volte in passato. La star sposò l'attore e regista nel 2005, fino a quando, nel 2018, formalizzarono la loro separazione.

Ripensando alla rottura con Affleck, Jennifer Garner ha ripercorso quei momenti in cui la sua famiglia si divisa e ha cercato di spiegare il suo stato d'animo di quei momenti difficili della sua vita insieme all'uomo con il quale rimase sposata tredici anni.

Jennifer Garner ricorda il divorzio da Ben Affleck

"Devi essere intelligente su ciò che puoi e non puoi sopportare, e io non potevo gestire quello che c'era là fuori. Ma quello che c'era là fuori non è stato ciò che è stato difficile" ha dichiarato la star.

Primo piano di Jennifer Garner in Peppermint

La lontananza ha contribuito alla separazione: "Il fatto in sé è stato ciò che è stato difficile. La vera separazione di una famiglia è stata ciò che è stato difficile. Perdere una vera partnership e un'amicizia è stato ciò che è stato difficile".

Jennifer Garner ha poi osservato di non aver considerato un 'sacrificio' il fare un passo indietro da Hollywood quando i suoi figli erano piccoli: "Era davvero difficile andare a lavorare e questo ha sicuramente influenzato molto i lavori che ho scelto" ha continuato l'attrice.

Essere genitori di figli adolescenti

Insieme a Ben Affleck, Jennifer Garner ha avuto tre figli: Violet, 20 anni, Fin, 17 anni, e Samuel, 13 anni. Nell'intervista, Garner ha parlato di cosa significa per lei oggi avere dei figli adolescenti: "Ora il modo di essere genitori è cambiato".

L'attrice sottolinea: "È più una questione di fare il genitore con un pulsante sulla bocca... Devi lasciarli crescere e fare le loro scelte. Non puoi controllarlo. Sono orgogliosa di come affrontano il mondo, e orgogliosa di loro per l'impegno che ci mettono".