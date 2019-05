Luke Perry: l'omaggio di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes 2019

Nel corso delle interviste realizzare a Cannes 2019 per C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno tributato un omaggio al collega di set Luke Perry, scomparso pochi mesi fa.

Luke Perry in una scena dell'episodio 'Minimal Loss' della serie Criminal Minds

In C'era una volta a... Hollywood, Luke Perry interpreta un attore fictional del piccolo schermo di nome Scott Lancer. Leonardo DiCaprio ha raccontato a Esquire il momento in cui è arrivato sul set insieme a un amico e ha scorto il collega: "Ci siamo guardati e abbiamo avuto un momento di stupire, poi abbiamo esclamato 'Oh mio Dio, ma lì c'è Luke Perry!".

Brad Pitt ricorda di avere avuto una reazione simile: "L'ho visto e ho detto 'Ma quello è il fottuto Luke Perry!" Eravamo come dei ragazzini in un negozio di dolci, ricordo quando andato negli studios all'epoca di Beverly Hills, 90210 e lui era un'icona per noi adolescenti, era il più figo. E' stato eccitante aver potuto lavorare con lui. Era incredibilmente umile, divertente ed era dedicato al lavoro. Non avrebbe potuto essere più amichevole, era un uomo meraviglioso con cui passare il tempo. Abbiamo avuto meravigliose conversazioni, era davvero speciale".

L'uscita italiana di C'era una volta a Hollywood è fissata per il 19 settembre. Per approfondire la questione potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.