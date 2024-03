Buffy l'ammazzavampiri, Luke Perry usò il suo potere da star per assicurarsi una regista donna

Se non fosse stato per Luke Perry probabilmente il film di Buffy l'Ammazzavampiri non sarebbe mai stato realizzato, o almeno non lo avrebbe diretto una donna. A rivelarlo a Vanity Fair è stata la stessa regista del cult Fran Rubel Kuzui.

Parlando della sua carriera, Kuzui ha ricordato il periodo delle riprese del suo secondo lungometraggio, pochi anni dopo il debutto alla regia con Tokyo Pop. Quello che avrebbe dovuto essere un momento emozionante per una regista donna emergente a Hollywood è stato, come dice Kuzui, piuttosto tumultuoso.

A poche settimane dall'inizio della produzione, Kuzui ne aveva abbastanza del trattamento "poco professionale e scortese" riservatole dalla troupe, che l'ha portata ad abbandonare il set. Come ricorda la regista, solo 15 minuti dopo Luke Perry, che era stato scritturato per uno dei ruoli principali, è venuto a consolarla.

"Tutti si sentono molto male", disse Perry a una Kuzui sconvolta, che rispose: "Beh, dovrebbero". Sperando di riportare su il morale e assumendosi la responsabilità di tutte le persone coinvolte, Perry le disse: "Lo so. E voglio scusarmi per questo".

A questo punto della sua carriera, Kuzui era in grado di capire perché un simile comportamento fosse ritenuto accettabile, ma le interessava sapere se anche Perry vedeva le cose per quello che erano. Mettendolo alla prova, Kuzui gli chiese: "Se fossi stato un uomo, sarebbe successo questo?". Rispondendo rapidamente di no, Perry rimase quindi in silenzio con la regista prima di rompere il ghiaccio e chiedere: "Vuoi tornare sul set con me?".

Kuzui ha risposto che avrebbe accompagnato la giovane star sul set, ma aggiunse anche: "A patto che tutti capiscano che questo comportamento non è più accettabile". Kazui ha ricordato quindi che Perry fece qualcosa di completamente inaspettato, la prese per un braccio e l'ha accompagnata sul set: "Non era un tipo robusto, ma anch'io sono piuttosto piccola".

Anche se per alcuni questo può essere considerato un gesto del tutto inappropriato, Kuzui ha ricordato quel momento di vicinanza con Perry con gioia, riconoscendo che, in quanto star emergente e potente, poteva cambiare l'intera atmosfera di ciò che stava accadendo sul set.

Il film del 1992 si rivelò purtroppo un flop al box-office, ma servì a Joss Whedon da base per lanciare la successiva serie televisiva che invece fu un successo sotto ogni punto di vista e segnò un'intera generazione di appassionati.