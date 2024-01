Beverly Hills, 90210: Tori Spelling svela:'Luke Perry ha avuto una storia con Madonna'

Tori Spelling, conosciuta principalmente per il ruolo di Donna Martin in Beverly Hills, 90210, nel suo podcast ha svelato che il compianto collega Luke Perry fu protagonista di una storia in gran segreto con la popstar Madonna.

Madonna in una sequenza del video di Justify my Love

"Non dimenticherò mai quando Luke mi ha portata nel suo camerino e me l'ha detto" ha raccontato Spelling alla collega Jennie Garth, che nella serie interpretava Kelly. "Mi sono sentita così in confidenza. 'Oh Dio, mi sta parlando di Madonna'" ha proseguito l'attrice.

Liaison segreta

Tori Spelling ha spiegato che Perry la invitò ad ascoltare un messaggio vocale di Madonna lasciato sulla sua segreteria:"Mi sono detta 'Sei la persona più cool del mondo. Uno, perché sei Luke Perry, e due, perché Madonna ti vuole". La coppia si incontrò per la prima volta durante un evento dell'American Foundation per la ricerca sull'AIDS nel 1992, al Beverly Wilshire Hotel. Quando Perry consegnò il premio a Madonna lei lo baciò sul palco.

Tori Spelling è Donna Martin in Beverly Hills, 90210

Secondo Tori Spelling, Luke Perry e Madonna si sarebbero frequentati in gran segreto per un po' di tempo. Nel 1993, Luke Perry sposò Rachel Sharp, con la quale ebbe due figli e divorziò dieci anni dopo. L'interprete di Dylan McKay è scomparso improvvisamente nel 2019 a causa di un ictus.