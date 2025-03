Beverly Hills, 90210: Jennie Garth non riesce a superare la morte di Luke Perry e Shannen Doherty

Jennie Garth non ha ancora accettato la scomparsa prematura dei suoi colleghi in Beverly Hills 90210, Luke Perry e Shannen Doherty. I tre interpreti erano i protagonisti di un triangolo amoroso che ha catturato il cuore degli spettatori.

L'attrice, che recitò nei panni di Kelly, non è ancora riuscita a farsene una ragione e nell'ultima intervista ha spiegato in che modo affronta l'asseenza dei colleghi di Beverly Hills 90210.

Il rapporto di Jennie Garth con la morte di Luke Perry e Shannen Doherty

"Non ha senso, non ha ancora senso per la mia testa" ha spiegato Garth "Vivo in un mondo in cui loro sono ancora molto presenti nella mia mente. Quindi è davvero difficile capire che non siano qui fisicamente".

Jennie Garth in una scena di 90210

Nel ruolo di Kelly, Jennie Garth ha recitato nel teen drama per dieci stagioni al fianco delle due co-star. Nella serie, Shannen Doherty e Jason Priestley interpretano i gemelli Brenda e Brandon Walsh, appena trasferitisi a Beverly Hills dal Minnesota. Luke Perry interpreta Dylan McKay, interesse amoroso di Brenda e fidanzato, in diverse occasioni, di Kelly, migliore amica di Brenda.

I messaggi di Luke Perry a Jennie Garth in sogno e l'amicizia con Shannen Doherty

Jennie Garth sostiene di essere ancora in contatto con Luke Perry:"Appare nei miei sogni e se ne sta lì, sorridendo, trasmettendomi vibrazioni, energia, e dicendomi di continuare perché sto andando alla grande. Ogni volta che ne parlo mi vengono i brividi".

L'attrice ha ricordato spesso anche Shannen Doherty, con la quale, nonostante un'amicizia complicata, aveva comunque un ottimo rapporto:"Era coraggiosa, appassionata, determinata, affettuosa e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre nel mio cuore, e nei miei ricordi, profondamente".

Primo piano di Luke Perry in Beverly Hills 90210

Luke Perry è scomparso il 4 marzo 2019 all'età di 52 anni per le conseguenze di un ictus ischemico che l'aveva colpito qualche giorno prima. Shannen Doherty è scomparsa lo scorso 13 luglio a causa di un cancro.