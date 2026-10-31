Lucca Comics 2026: Godzilla Minus Zero in anteprima, Harry Potter, One Piece e gli appuntamenti del 31 ottobre

L'anteprima di Godzilla Minus Zero guida il programma di Halloween, tra il documentario sulla nuova serie di Harry Potter, gli appuntamenti dedicati a One Piece e Crunchyroll, le novità dell'animazione e una serata di proiezioni horror con ospiti speciali

Anteprime cinematografiche, grandi franchise, animazione giapponese e una lunga notte all'insegna dell'horror. Il programma di sabato 31 ottobre 2026 a Lucca Comics & Games propone una giornata particolarmente ricca per gli appassionati di cinema e serie TV, con numerosi appuntamenti organizzati nell'Area Movie.

Nel giorno di Halloween, il festival lucchese mette insieme alcune delle produzioni più attese, incontri con ospiti internazionali e italiani, proiezioni speciali e iniziative dedicate alle community delle grandi saghe.

Tra i momenti più attesi ci sono l'anteprima nazionale di Il Gatto col Cappello, il ritorno di Godzilla sul grande schermo con Godzilla Minus Zero e la presentazione del documentario dedicato alla nuova serie di Harry Potter.

Lucca Comics 2026, le anteprime di animazione e i grandi universi delle serie TV

La giornata comincia alle 10.30 al Cinema Astra con Kiki consegne a domicilio, uno dei film più amati dello Studio Ghibli. L'opera di Hayao Miyazaki torna al cinema in una versione rimasterizzata in 4K grazie a Lucky Red, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire sul grande schermo una delle storie più celebri dell'animazione giapponese.

Alle 13.00, al Cinema Centrale, spazio invece a TOEI Animation con Star Detective PreCure! The Movie. La proiezione vedrà la partecipazione del produttore Hibiki Minagawa.

Locandina di Il gatto col cappello

Tra gli appuntamenti dedicati all'animazione internazionale spicca l'anteprima nazionale di Il gatto col cappello, presentata da Warner Bros. Pictures alle 14.00 al Cinema Astra.

Si tratta del primo film d'animazione realizzato da Warner Bros. Pictures Animation, diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 5 novembre. A introdurre la proiezione saranno Stefano Fresi e Herbert Ballerina, che prestano le proprie voci ai personaggi nella versione italiana.

Sempre alle 14.00, ma in Piazza San Michele, Disney+ riunisce i fan di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo con il raduno al Campo Mezzosangue. Un fan gathering pensato per la community della serie, con sorprese e iniziative dedicate agli appassionati.

Harry Potter: John Lithgow nella parte di Silente

L'universo di Harry Potter sarà invece al centro dell'appuntamento delle 16.30 al Cinema Astra. HBO Max presenterà Finding Harry: L'Arte Dietro la Magia, documentario diretto da Eliot Rausch che accompagna gli spettatori dietro le quinte della nuova serie HBO Original. Il progetto racconta il lavoro creativo e artigianale che ha contribuito a costruire il nuovo ritorno a Hogwarts.

Alle 17.00, al Cinema Centrale, Cartoon Network e Boing proporranno in anteprima nazionale tre episodi di Adventure Time: Side Quests. Alla presentazione parteciperà Victor Courtright, supervising director della serie, che dialogherà con Sonia Serafini.

One Piece e Crunchyroll: gli appuntamenti dedicati agli anime

One Piece: la ciurma di Capello di Paglia

Il programma del 31 ottobre riserva spazio anche agli appassionati di anime e manga. Alle 15.00, al Cinema Centrale, Mediaset Infinity e Mediaset Italia 2 celebreranno One Piece con la proiezione di due episodi della Saga del Paese di Wa. A introdurre l'appuntamento sarà Eva Carducci.

Alle 18.00, invece, l'Auditorium San Girolamo ospiterà il Crunchyroll Show. La piattaforma tornerà a incontrare il pubblico di Lucca Comics & Games con un appuntamento dedicato agli annunci e alle novità in arrivo, pensato per aggiornare la community sulle prossime produzioni.

Halloween a Lucca Comics 2026: le Notti Horror con Godzilla e Federico Zampaglione

Il 31 ottobre non può che essere anche la giornata delle Notti Horror, che quest'anno propongono tre appuntamenti dedicati agli amanti del cinema di genere. Il momento centrale sarà l'anteprima nazionale di Godzilla Minus Zero, il nuovo film diretto da Takashi Yamazaki e presentato da Plaion Pictures. Il regista torna nell'universo del Re dei Mostri dopo il successo internazionale del precedente capitolo. La proiezione è in programma alle 18.30 al Cinema Astra e sarà introdotta da Maurizio Merluzzo.

Alle 19.00, al Cinema Centrale, sarà la volta di Popeye's Revenge di William Stead, rilettura in chiave horror dell'iconico personaggio di Braccio di Ferro, proposta da Digital United Studios.

La serata proseguirà alle 21.00 al Cinema Astra con The Nameless Ballad, il nuovo film di Federico Zampaglione, presentato in anteprima da FilmClub Distribuzione e Minerva Pictures. All'incontro con il pubblico parteciperanno il regista, la sceneggiatrice Barbara Baraldi e l'attrice Giglia Marra. A moderare l'appuntamento saranno Roberto De Feo e Andrea Bedeschi.

Piedone 2 e RIFT: spazio anche alla serialità italiana e alla divulgazione

Piedone - Uno sbirro a Napoli

Non mancano gli appuntamenti dedicati alle produzioni italiane. Alle 21.00, al Cinema Centrale, Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production, società del gruppo Titanus, presenteranno la seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli. A incontrare il pubblico saranno il protagonista Salvatore Esposito e il regista Alessio Maria Federici.

La giornata comincerà anche all'insegna della divulgazione con RIFT - Il futuro è in gioco, il docu-game di Claudio Di Biagio presentato da Mediaset Infinity. Il progetto affronta il tema del cambiamento climatico trasformandolo in un gioco di ruolo. L'appuntamento è fissato alle 11.30 al Cinema Centrale e vedrà la partecipazione dello stesso Di Biagio insieme a Silvia Moroni, Dalia Smeraldi, Andrea Grieco, Alessandro Regaldo e Davide Mela.

Tra grandi anteprime, incontri con i protagonisti e appuntamenti per le community, il sabato di Halloween di Lucca Comics & Games 2026 si presenta quindi come una delle giornate più dense, capace di attraversare generi e pubblici diversi, dall'animazione al cinema horror, passando per anime, fantasy e serialità televisiva.