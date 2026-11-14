Rivoluzione Rai Kids, Roberto Genovesi: "Chiudiamo Rai Gulp sul digitale, nasce Vibe per i veri nerd"

Si chiamerà Rai Vibe, con un logo che lo traccia con il carattere \ al posto della I, quindi V\be. E già questo è indicativo di un intento, di una volontà di innovare, spaziare e spiazzare. Siamo usciti molto incuriositi dalla chiacchierata con Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids, che ci ha raccontato tutte le novità di questa branca Rai e di come sia in programma qualcosa di nuovo e rivoluzionario, per intercettare un pubblico diverso e fin qui trascurato dalla tv di stato italiana: quelli degli adolescenti.

Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids

Non più solo bambini, quindi, ma tutti i più giovani e, di riflesso e parallelamente, le loro famiglie. Il nuovo V\be punta a includere tutto il nucleo familiare nella sua programmazione, ma anche lo spirito più nerd che il suo direttore conosce, apprezza e vuole veicolare nel nuovo canale. Sfruttando i social, YouTube, e quella modernità che la Rai ha fatto fatica a capitalizzare fin qui. Ecco cosa ci ha raccontato nella nostra interessantissima chiacchierata!

L'addio a Rai Gulp e l'arrivo di V\be sul Canale 42

"Stiamo riposizionando i target di Rai Kids" ci ha detto fin da subito Roberto Genovesi, "e questo riposizionamento si traduce nella chiusura di Rai Gulp e il passaggio di quel target su RaiPlay, quindi solo su piattaforma, e l'apertura di un nuovo brand che comprende il canale lineare, lo spazio su RaiPlay diverso rispetto a quello attuale, dei social dedicati e un canale YouTube per una cosa che si chiama V\BE, cioè Vibe. Questo sarà il logo, per cui il nuovo brand si chiamerà Rai V\be."

Una scena di Kuroko's Basket

Un ecosistema, potremmo definirlo, più che un semplice canale inteso in modo tradizionale, un qualcosa di trasversale a più ambiti differenti di sfruttamento. "Il percorso non è lineare: non si parte dal canale. Il prodotto intanto parte sui social, su Instagram e TikTok con contenuti molto brevi che per un mese o due fanno hype; poi vanno sulla piattaforma RaiPlay con il contenuto in video on demand e poi alla fine vanno sul canale lineare." La TV, quindi, come destinazione di un percorso che cerca di essere diverso e nuovo.

Palinsesto V\be: Anime, K-Pop e creator, da Sio a Pera Toons

Un nuovo che non si limite solo alla formula e il veicolo, ma anche ai contenuti che devono andare a colmare quei vuoti che la Rai ha spesso lasciato nella propria proposta. "Stiamo chiamando a produrre e a realizzare contenuti alcuni volti importanti dei social: tipo Marco Marzocca, che farà per noi una sitcom con il suo maggiordomo filippino che si intitolerà Buonanotte Signò, dove racconta le favole un po' a modo suo ai bambini. Poi ci sarà Arianna Craviotto con un'altra sitcom che si chiama Fuori Sync, ambientata in uno studio di doppiaggio dove devono doppiare un prodotto senza sapere cosa sia."

Prova a non ridere! è la fucina di risate animata di Pera Toons

Produzioni originali e nostrane da affiancare alla grande animazione, italiana e internazionale, in modo particolare giapponese: "Sull'animazione c'è un'apertura assolutamente forte sugli anime: abbiamo preso già due serie e le annunciamo tra poco. Abbiamo sicuramente una nuova stagione di Pera Toons, che per la prima volta non fa più soltanto le vignette, ma fa una serie con una storia strutturata. Poi avremo Sio con una serie dedicata ai suoi fumetti, realizzata in modo indipendente dal loro studio. E abbiamo parlato anche con Giacomo Bevilacqua." E quindi il sogno di vedere il celebre Panda in versione animata si avvicina!

Non si vive, però, di sola animazione e un canale come il nuovo V\BE non può prescindere anche da contenuti di altra natura: "Ci sarà molta live action per adolescenti e young adult. Partiamo con Aenigmata, un mystery ambientato nell'antica Roma con legionari, bighe e combattimenti; poi apriamo al romance con Lacrime e Popcorn, tratto da un libro Mondadori, e la sitcom sulle protagoniste di una band K-pop italiana intitolata Le Fourteen."

"Basta trattarli da ragazzini": le nuove regole della narrazione

Titoli che sembrano comporre un palinsesto vario e capace di parlare all'ampiezza di target a cui Genovesi ha fatto riferimento, soprattutto con l'intenzione di parlare ai più giovani senza guardarli dall'alto verso il basso. "I ragazzini non vengono trattati da ragazzini, è questo il problema. A 11 anni guardano già Stranger Things, anche prima. I prodotti che gli si proponevano tramite Rai Gulp erano troppo bassi. Questo canale vale per loro, vale per i fratelli di 14 anni e vale per quelli più grandi di venti." Un canale capaci di parlare ad adolescenti e pre-adolescenti, "trattandoli per quello che sono nella realtà e non nella vecchia percezione che hanno gli adulti che non conoscono il loro mondo."

Un'immagine de La Rosa Scarlatta

Queste diverse sfumature di target saranno veicolate anche graficamente da modulazioni del logo del canale: "Il logo del canale per la prima volta sarà colorato, cosa mai successa prima in Rai, e cambierà colore sulla base dei contenuti durante la giornata. La mattina i colori saranno pastello per i più giovani; più vai avanti e più diventa Cyberpunk 2077, con tinte acide e notturne. Quando arrivi alle 22 con gli anime e le serie con delitti e battaglie, i colori diventeranno oscuri e gotici."

Il Direttore Gamer: Master di Cthulhu e giocatore di Elden Ring

Una nuova visione, coerente con il percorso professionale di Genovesi, che di cultura pop si nutre da sempre. "Io passo le mie giornate a giocare ai videogiochi, a leggere fumetti e a guardare cartoni animati" ci ha detto infatti, "per me è il lavoro, e in più mi pagano pure per divertirmi! Come giochi di ruolo sono Master di Call of Cthulhu e ho a casa Stormbringer, Pendragon, Cyberpunk e Il Signore degli Anelli. Sui videogiochi spazio da Death Stranding a Red Dead Redemption 2, fino a Elden Ring dove sono fermo davanti alla porta dell'ultimo boss."

Per noi è l'occasione di una bellissima chiacchierata a sfondo nerd che ci lascia sempre più curiosi di quello che vedremo da gennaio in tv, e ancor prima tramite i social, attraverso un linguaggio nuovo per il contesto Rai. "Siccome le nuove generazioni sono cresciute a serie TV e videogiochi, devi creare un linguaggio e uno storytelling veloce. Fino a ieri si diceva: 'Facciamo una serie per ragazzi lenta e buonista'. No, non funziona più, perché il ragazzo fa subito altro."

E tante sono le proposte già al vaglio per aggiungere nuovo intriganti contenuti a Rai V\BE: "In un anno e mezzo da quando sono arrivato ho ricevuto e valutato 350 progetti di animazione: un numero spropositato. Stiamo selezionando veramente il meglio, affiancati anche da consulenti internazionali esterni per l'analisi dello script e dello storytelling." Finalmente la televisione italiana guarda al presente e al futuro, lasciandosi alle spalle la pesante zavorra del passato.