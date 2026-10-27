Mediaset Infinity al Lucca Comics 2026 con One Piece inedito e l'anteprima del docu-game climatico

Dal docu-game RIFT - Il futuro è in gioco, dedicato alle sfide climatiche, all'anteprima di due episodi inediti di One Piece: ecco gli appuntamenti di Mediaset Infinity al festival di Lucca, con una macchina del tempo tra quiz e grandi classici della TV e del cinema.

Mediaset Infinity torna protagonista al Lucca Comics & Games 2026 con due appuntamenti che mettono al centro l'intrattenimento ma anche la divulgazione. Senza dimenticare la "macchina del tempo" che farà compagnia ai visitatori per tutta la durata della manifestazione.

Sabato 31 ottobre alle 11:30 il Cinema Centrale ospiterà la presentazione di RIFT - Il futuro è in gioco, il docu-game sul cambiamento climatico diretto da Claudio Di Biagio, e prodotto da Infinity LAB, in arrivo in esclusiva su Mediaset Infinity dal 15 novembre.

Il progetto affronta il cambiamento climatico attraverso le regole di un gioco di ruolo basato su dati scientifici reali. Quattro divulgatori e attivisti vestono i panni degli agenti de Lo Sguardo, una società segreta capace di attraversare le fratture nello spazio e nel tempo provocate dall'impatto umano sul pianeta. A condurre la partita è Di Biagio, nel ruolo di master, chiamato a guidare i protagonisti attraverso quattro grandi crisi climatiche.

L'obiettivo non è semplicemente sopravvivere, ma individuare soluzioni per mantenere l'equilibrio tra la negazione del problema e uno scenario in cui la Natura riconquista i propri spazi a discapito dell'umanità.

Un approccio narrativo che trasforma un tema complesso in un'esperienza partecipativa, affidando alle dinamiche del gioco il compito di stimolare la riflessione sul futuro.

One Piece al Cinema Centrale di Lucca con due episodi inediti

Il secondo appuntamento è dedicato agli appassionati di anime. Alle 15:00 di sabato 31 ottobre, sempre al Cinema Centrale, il festival ospiterà l'anteprima di due episodi inediti doppiati in italiano di One Piece - Saga del Paese di Wa, prodotti da Toei Animation.

In particolare, il pubblico di Lucca potrà scoprire per la prima volta in italiano l'episodio 945, Combattimento per la zuppa di fagioli rossi. Luffy in una situazione disperata, e il 946, Fermare l'Imperatrice! Il piano segreto di Queen!.

Nel primo, Big Mom scatena la propria furia nella prigione dopo aver scoperto che la pentola di zuppa di fagioli rossi è vuota. Nel caos dello scontro, Rufy riesce a liberarsi dei collari esplosivi e mostra i primi segni di progresso nell'apprendimento di una nuova forma di Ambizione. Nel secondo episodio, mentre Rufy cerca di sfuggire agli attacchi dell'Imperatrice, Queen elabora una strategia per fermarla: il suo assalto a sorpresa finisce per farle recuperare la memoria.

La proiezione anticipa il passaggio televisivo dei due episodi, previsto per lunedì 2 novembre in prima serata su Mediaset Italia 2, poi disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Per il pubblico presente all'anteprima è previsto anche un omaggio ispirato a uno dei simboli più riconoscibili della serie: il cappello di paglia di Luffy, realizzato appositamente grazie alla collaborazione tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation.

Una macchina del tempo per giocare con la storia della TV e del cinema

La presenza di Mediaset Infinity a Lucca non si limita agli incontri in programma al Cinema Centrale. Per tutta la durata del festival (dal 28 ottobre a domenica 1° novembre), i visitatori potranno entrare in una speciale macchina del tempo, allestita con un tavolo da gioco aperto al pubblico.

Qui ci sarà spazio per quiz e sfide sulla conoscenza dei programmi televisivi che hanno fatto la storia e dei grandi classici del cinema cult. Un'attività che amplia il programma oltre le singole presentazioni e punta a coinvolgere direttamente i visitatori, mettendo alla prova la loro memoria televisiva e cinematografica.

Tra un docu-game dedicato alle sfide climatiche e un'anteprima di One Piece, Mediaset Infinity porta così a Lucca proposte differenti, accomunate dall'idea di trasformare la visione in un'esperienza da condividere con tutto il pubblico.