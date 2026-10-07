The Nameless Ballad: il trailer del nuovo horror di Federico Zampaglione in anteprima su Movieplayer.it

In anteprima su Movieplayer.it, il trailer di The Nameless Ballad, il nuovo lungometraggio diretto da Federico Zampaglione, che torna all'horror dopo The Well.

Il film, prodotto da Somic Film in associazione con Minerva Pictures, sarà al cinema dal 5 novembre, con FilmClub Distribuzione in collaborazione con Scream Hub.

Dopo la prima mondiale sold out alla 26ª edizione del Tubi FrightFest di Londra, durante il prestigioso spazio del 'Saturday Night Gala', The Nameless Ballad si prepara dunque a incontrare il pubblico italiano.

Prima dell'approdo nei cinema, il film sarà protagonista della sezione 'Notti Horror' del Lucca Comics & Games 2026, con una proiezione speciale in programma la sera di sabato 31 ottobre, proprio durante Halloween, al Cinema Astra di Lucca.

La partecipazione alla manifestazione toscana, proprio nell'anno in cui festeggia i sei decenni di storia, rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per Federico Zampaglione. "Nella mia carriera cinematografica ho avuto l'onore e la fortuna di vedere i miei film proiettati in molti importanti festival in giro per il mondo. Ma il leggendario Lucca Comics & Games è un evento che ho sempre amato e al quale ho sempre desiderato partecipare".

"Ebbene - ha proseguito il regista e frontman dei Tiromancino - questo desiderio si avvera e sono felicissimo di condividere questa gioia con il pubblico dell'horror! Vi aspetto tutti a Lucca per vivere questo nuovo incubo soprannaturale, alimentato da una melodia, che non avrebbe mai dovuto riemergere dall'oscurità alla quale era stata consegnata. Ma che, una volta tornata dal suo inquietante passato... Ti entra nella testa".

Cosa racconta The Nameless Ballad

Il poster ufficiale di The Nameless Ballad

Sam Gallo, un musicista inglese di 27 anni di origini italiane, è precipitato in una profonda crisi creativa e nella dipendenza dai farmaci. Sotto la pressione del proprio entourage, che pretende da lui un nuovo successo, Sam torna in Italia, nei luoghi della sua infanzia, nel disperato tentativo di ritrovare l'ispirazione perduta. Nella casa in cui sceglie di isolarsi entra però in contatto con oscure presenze che sembrano nutrirsi delle sue paure, della sua angoscia e del suo disperato bisogno di creare musica. Quella che doveva essere un'occasione di rinascita si trasforma progressivamente in un incubo, mentre il confine tra realtà e soprannaturale diventa sempre più sottile.

Diretto da Federico Zampaglione, sceneggiato insieme a Barbara Baraldi, scrittrice e curatrice editoriale di Dylan Dog, The Nameless Ballad è interpretato da Jamie Ward (già visto nella seconda stagione di The Gentlemen nei panni dell'aristocratico Oscar Thorne), insieme a Giglia Marra, Alana Boden e Fabrizio Ferracane. Nel cast figurano anche Seumas Sargent, Reed Stokes, Sergio Ceglie, Mia Desando e Vincenzo De Michele.

The Nameless Ballad segna il ritorno di Zampaglione all'horror dopo The Well, interpretato da Claudia Gerini, che ha ottenuto una distribuzione internazionale in 104 Paesi.