Li Haoling: da Link Click a To Be Hero X, arriva la new wave dell'animazione cinese

Non di solo manga e anime vive l'appassionato. La globalizzazione e l'aumento della richiesta di prodotti d'intrattenimento dopo la pandemia hanno dato una sostanziale spinta al settore, che si è concretizzata in una maggiore e straordinaria visibilità dei fumetti e dell'animazione giapponesi, ormai diventati mainstream. Ma c'è evidentemente spazio anche per altre industrie. Da un lato i webtoon coreani hanno conquistato il pubblico dei lettori, mentre sul versante animazione la novità più interessante è probabilmente l'arrivo, anche in occidente, di serie animate in Cina, le donghua.

A fare da guida e avanguardia di questa new wave c'è un regista che ha avuto il merito di riuscire a fondere una notevole qualità tecnica a storie accattivanti, facendo propria la visione industriale e artistica degli anime giapponesi. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare Li Haoling a Lucca Comics and Games 2026, ospite dell'editore Jundo Comics.

Due paesi, una sola visione

Giovane (classe 1985) e traboccante d'energia, Li Haoling si è presentato al pubblico italiano raccontando con entusiasmo come sia cambiato, nel giro di pochi anni, il modo di fare animazione in Cina. L'istruzione scolastica prevede fin dai primissimi anni grande attenzione al lato artistico e tecnico, cosa che ha consentito di avere a disposizione un gran numero di disegnatori, illustratori e artisti di ottimo livello. "Ci sono tantissimi nuovi autori che, in questo momento, stanno 'cantando', se capite cosa intendo, le loro opere", ha esordito. "E, se prima erano prodotti realizzati per un pubblico ristretto, ora sono veramente contento che l'animazione orientale stia raggiungendo sempre più persone. Non vedo l'ora di poter dire ai miei colleghi quanto entusiasmo ho trovato venendo qui."

To Be Hero X ,il poster

Ma cosa differenzia, secondo lui, il pubblico occidentale da quello cinese? La sua risposta è stata illuminante, e, allo stesso tempo, divertentissima: "Una cosa che mi ha molto stupito delle reazioni del pubblico occidentale che ho avuto modo di vedere sui social media è quanto spesso gli utenti usavano, per descrivere scene e momenti delle mie opere, il meme 'Absolute Cinema'. Mi ha colpito molto, poi ho capito che i fan occidentali sono sempre molto positivi e apprezzano particolarmente il lato tecnico dell'opera."

Il regista tra visione e gestione

Haoling ha anche un'idea molto precisa del suo lavoro come regista principale delle serie: "Io credo che il mio compito principale sia individuare la persona giusta a cui affidare il giusto compito. Già in fase di concettualizzazione è molto importante, per me, sapere se c'è un talent specifico, che magari ho già avuto modo di apprezzare su altri titoli, a cui poter affidare con sicurezza una particolare sequenza. Per fortuna, come dicevo, in Cina abbiamo moltissimi artisti validi, ma ho avuto anche la possibilità di contattare professionisti dall'estero."

To Be Hero X, una scena

"In realtà", aggiunge, "per me la vera sfida non è tanto il processo creativo, quanto gestire un intero team di artisti e professionisti. Per esempio io seguo con estrema attenzione anche tutta la parte relativa alle colonne sonore a alle musiche delle mie opere, che spesso hanno un grande significato anche per generare le giuste emozioni al giusto momento. Per fortuna io ho iniziato lavorando agli storyboard, un lavoro che richiede un grande sforzo organizzativo, e questo mi ha aiutato molto."

L'idea dietro la creazione dei mondi

Le opere di Li Haoling si caratterizzano sempre per un concept di base molto forte e d'impatto. In To Be Hero X (di cui potete trovare la nostra recensione qui), i supereroi acquisiscono i loro poteri grazie all'approvazione del pubblico, in un mondo in cui l'apparenza e la percezione attraverso i social sono tutto. In Link Click i due protagonisti Cheng Xiaoshi e Lu Guang riescono a viaggiare nel tempo entrando fisicamente nelle fotografie per risolvere misteri, facendo sempre attenzione a non alterare il passato.

Il supereroe Nice

Questa forte intuizione è alla base del processo creativo di Li Haoling: "Tutto nasce da un'idea di fondo unica nel suo genere. Per esempio in To Be Hero X è la definizione stessa di eroismo, di cosa significa essere un eroe per il pubblico. In Link Click, invece, è stata la divisione dei poteri tra i due protagonisti, uno che entra nel mondo del passato tramite le foto, e l'altro che riesce a guidarlo e proteggerlo."

Un nuovo modo di vedere

"Credo che esistano concetti universali, comprensibili da tutti a prescindere dalla nazionalità e dalla cultura", conclude il giovane regista. "L'amore filiale, per esempio. La gioia che nasce dal condividere il tempo con le persone che amiamo. In Cina, secondo me, spendiamo troppo tempo tra social e cellulari. Questo toglie tempo prezioso al rapporto che si dovrebbe creare tra genitori e figli. Con le mie opere vorrei proporre una visione dell'animazione senza confini. Io parlo di 'animazione' in senso generale, senza barriere o differenze. Credo che in futuro questo straordinario mezzo espressivo si svilupperà ulteriormente, concentrandosi sempre di più su temi universali."