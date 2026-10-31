RIFT, il cambiamento climatico diventa un gioco di ruolo nel nuovo docu-game prodotto da Infinity Lab

RIFT - Il futuro è in gioco arriva in anteprima oggi a Lucca Comics 2026, per poi debuttare a novembre su Mediaset Infinity: il docu-game di Claudio Di Biagio trasforma il cambiamento climatico in una sfida tra gioco di ruolo e divulgazione scientifica

E se il cambiamento climatico fosse una sfida da affrontare attraverso le regole di un gioco di ruolo? È questa l'idea alla base di RIFT - Il futuro è in gioco, il nuovo docu-game diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato alla valorizzazione di talenti e produzioni indipendenti.

Il progetto sarà presentato in anteprima al Lucca Comics & Games 2026 oggi, sabato 31 ottobre, alle 11.30 al Cinema Centrale, per poi arrivare in esclusiva su Mediaset Infinity dal 15 novembre.

La particolarità di RIFT è il modo in cui affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Il cambiamento climatico non viene raccontato come un "nemico" da sconfiggere o un'apocalisse inevitabile, ma come una condizione con cui l'umanità deve imparare a confrontarsi, cercando nuove possibilità di adattamento.

Come funziona RIFT - Il futuro è in gioco

Il format riprende le dinamiche di un gioco di ruolo da tavolo, costruito però a partire da dati e informazioni scientifiche reali. Al centro della partita ci sono quattro divulgatori e attivisti, chiamati a interpretare gli agenti di Lo Sguardo, una società segreta capace di attraversare gli squarci nello spazio e nel tempo provocati dall'impatto umano sul pianeta. A guidare la partita, nel ruolo di master, è lo stesso Claudio Di Biagio, che introduce gli scenari e accompagna i protagonisti nelle diverse missioni.

La posta in gioco non è semplicemente la sopravvivenza dei personaggi, ma la qualità del futuro che riusciranno a riportare indietro. Episodio dopo episodio, gli agenti dovranno confrontarsi con quattro grandi crisi climatiche, cercando soluzioni per mantenere l'equilibrio del pianeta.

Un elemento centrale dell'esperienza è la cosiddetta Barra del respiro, un indicatore che rappresenta il punto di equilibrio tra due estremi: da una parte la completa negazione del cambiamento climatico, dall'altra una Natura che riconquista i propri spazi fino a cancellare la presenza umana. L'obiettivo è rimanere al centro, individuando una strada possibile tra questi due scenari.

Claudio Di Biagio: "Il cambiamento climatico è reale, dobbiamo adattarci"

La filosofia del progetto è riassunta dalle parole del suo creatore, che vede in RIFT un modo diverso di raccontare una trasformazione già in corso. "Il mondo sta cambiando a causa nostra, il cambiamento climatico è reale e noi non possiamo far altro che adattarci", spiega Claudio Di Biagio. "Non è la fine, è solo una quest diversa da quella che ci aspettavamo. E allora giochiamo. Rift è questo, per me".

Non una narrazione catastrofista, quindi, ma un'esperienza che utilizza il linguaggio del gioco per avvicinare il pubblico a questioni scientifiche e ambientali complesse, trasformandole in situazioni da esplorare e affrontare attraverso scelte e strategie.

RIFT arriva a Lucca Comics & Games prima del debutto su Mediaset Infinity

La presentazione al Lucca Comics & Games sarà anche un'occasione per scoprire concretamente il funzionamento del progetto. Durante l'anteprima al Cinema Centrale, Claudio Di Biagio racconterà al pubblico le regole e le dinamiche di RIFT, coinvolgendo i presenti in sala in una simulazione di partita.

Dopo l'appuntamento lucchese, il pubblico potrà seguire il docu-game in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dal 15 novembre. Con RIFT, Infinity LAB porta così sulla piattaforma un progetto che unisce divulgazione scientifica, intrattenimento e gioco di ruolo, sperimentando un linguaggio narrativo alternativo per parlare di una delle grandi sfide del futuro.