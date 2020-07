Luca: un mostro marino e la "celebrazione dell'amicizia" nel film Disney Pixar

Sarà Luca a portarci al mare il prossimo anno, a presentarci dei simpatici mostri marini e a farci vivere la magia dell'amicizia. Chi è Luca? Ma il protagonista del nuovo film prodotto da Pixar Animation Studios, ovviamente.

Come annunciato poco fa dai principali canali ufficiali Disney, Enrico Casarosa, regista del corto animato candidato all'Oscar "La Luna" sarà l'uomo dietro la cinepresa di Luca, il prossimo film d'animazione Disney Pixar e interamente ambientato in Italia.

Luca, questo il nome della pellicola e del suo protagonista, esplorerà non solo le bellezze dei paesaggi e della cultura nostrana, ma come ogni film della celebre compagnia d'animazione, valorizzerà ideali importanti come quello dell'amicizia.

"Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è la celebrazione dell'amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca. Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un'avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca" ha dichiarato Casarosa.

E se ciò non bastasse, sappiate che tra un gelato, un piatto di pasta e una corsa in scooter - come tradizione vuole - avremo a che fare anche con... Un mostro marino!

"Ambientato in una splendida città di mare della riviera italiana, l'originale film d'animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua" leggiamo infatti nel comunicato ufficiale.

Insomma, un'avventura davvero imperdibile! Luca arriverà nei cinema statunitensi il 18 giugno 2021.