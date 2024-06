Pixar: il regista di Luca alle prese con un nuovo progetto originale

Tra i progetti in fase di sviluppo in casa Pixar c'è anche un nuovo lungometraggio originale sviluppato dal regista di Luca, l'italiano Enrico Casarosa.

Pur avendo pontato sui sequel delle sue hit di maggior successo per risollevarsi dalla crisi, Pixar non ha mai abbandonato lo sviluppo di film originali e adesso che gli incassi stratosferici di Inside Out 2 hanno ridato ossigeno allo studio di animazione, il team creativo può tornare a lavorare a nuove idee, come ha confermato il capo dello studio Pete Docter, anticipando le nuove uscite.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, a Docter è stato chiesto di aggiornare i lettori sullo stato di produzione dei preannunciati Elio e Toy Story 5, soffermandosi poi sul prossimo listino della Pixar e rivelando che prima di Toy Story 5, in uscita del 2026, arriveranno due film originali.

Inside Out 2, Pixar sta uscendo dalla sua crisi? Ecco il verdetto di Rotten Tomatoes

Cosa ci attende nel futuro di Pixar?

Luca e Alberto mangiano un gelato

"Abbiamo due film originali in uscita prossimamente" ha detto Pete Docter. "Arriveranno nelle sale questi due film, poi toccherà a Toy Story 5 e poi ci saranno altri titoli originali. Abbiamo ancora del lavoro da fare per raggiungere l'equilibrio, ma le prospettive sono entusiasmanti. Potremo riparlarne tra un paio d'anni. Abbiamo un sacco di progetti in lavorazione adesso di cui sono entusiasta".

Il primo dei due film originali in arrivo è il preannunciato Elio, che racconta la storia di un undicenne scambiato per l'ambasciatore galattico del pianeta Terra, la cui uscita è prevista per il giugno 2025. Bocche cucite riguardo al secondo progetto, di cui Pete Docter potrebbe però aver fornito un'anticipazione nell'intervista, rivelando che il regista di Luca, l'italiano Enrico Casarosa, sarebbe al lavoro su un nuovo progetto originale diverso da Luca "come il giorno dalla notte": "Domee Shi, che ha lavorato a Turning Red, è impegnata nello sviluppo di Elio, e potete vedere il livello di esperienza. Enrico Casarosa, che ha fatto Luca, sta realizzando un altro progetto diverso come il giorno dalla notte".