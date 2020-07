Disney Pixar annuncia Luca, il nuovo film d'animazione ambientato in Italia

Disney Pixar approda nel Bel Paese: annunciato Luca, il nuovo film animato ambientato in Italia in arrivo nelle sale nel 2021.

Disney Pixar in trasferta in Italia! La celebre compagnia d'animazione ha appena annunciato l'arrivo di Luca, film d'animazione ambientato proprio nel nostro paese.

Meraviglia ed entusiasmo, e un po' di sorpresa, per la scelta dell'ambientazione del nuovo film targato Disney Pixar, Luca - sebbene nelle scorse ore fosse trapelata la notizia che la compagnia avesse registrato un nuovo marchio proprio con questo nome, alimentando così le speculazioni in merito -, che esplorerà le bellezze del paesaggio nostrano.

Come annunciato anche tramite i canali social ufficiali, la prossima avventura del celebre studio d'animazione avrà luogo proprio nel nostro territorio, e il protagonista, l'avrete intuito, sarà un giovane di nome Luca.

"Appena annunciato: il nuovo film d'animazione di Disney Pixar sarà 'Luca', diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren. La pellicola trasporterà il pubblico in una bellissima cittadina costiera, lungo la Riviera italiana, dove incontrerà un ragazzo di nome Luca, in procinto di vivere un'estate indimenticabile con i suoi nuovi amici" si legge nel post di facebook dei Walt Disney Studios.

Casarosa ha precedentemente collaborato alla realizzazione di alcuni dei più grandi successi Pixar, come Coco, Gli Incredibili, Up e Ratatouille, ma questa sarà la sua prima prova da regista di un lungometraggio animato (ha diretto però il corto del 2011 "La Luna").

Warren, invece, tra le altre cose, ha lavorato come produttore per Cars 3 e il corto Lava, e come Production Manager per WALL-E e Brave.

È lecito dire che possiamo dunque aspettarci grandi cose da questo duo.

Luca arriverà al cinema la prossima estate.