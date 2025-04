Luca Guadagnino presenta After The Hunt con Julia Roberts: "Non tutto deve farvi sentire a vostro agio"

Grande l'attesa per After the Hunt, nuovo film di Luca Guadagnino ad alto tasso di tensione di cui è stato anticipato il primo trailer al CinemaCon. Julia Roberts interpreta una professoressa universitaria che deve fare i conti con un passato difficile quando un collega professore affronta un'inquietante accusa di molestie. Il cast include Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny.

Come anticipa ScreeRant, il trailer mette in evidenza le relazioni tra i personaggi di Roberts, Garfield ed Edebiri e i conflitti causati dalle rispettive generazioni. Il personaggio di Ayo Edebiri si preoccupa per quello di Andrew Garfield, mentre quello di Julia Roberts nasconde oscuri segreti.

Il teaser si apre con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri che discutono delle loro generazioni a un incontro. "Tendete a scegliere le persone perché vi adorano" dice una voce fuori campo mentre vediamo Roberts ed Edebiri in varie scene, con Edebiri che apparentemente ammira la docente. Poi le vediamo parlare in privato, al buio, con Edebiri che esprime preoccupazione per il personaggio di Andrew Garfield. Qualcosa è successo nell'appartamento di Ayo Edebiri tra loro due, ma il personaggio di Garfield dice che si tratta di risentimento. Il resto del trailer è per lo più incentrato sul personaggio di Julia Roberts in grave crisi e si conclude con lei che dice: "Non tutto è pensato per farvi sentire a vostro agio".

Cosa aspettarsi dal film di Guadagnino

Il trailer di After the Hunt anticipa la tensione creata dalle dinamiche tra i personaggi, che creano un ambiguo triangolo. Si coglie l'ammirazione di Edebiri per Julia Roberts e la tensione tra Garfield ed Edebiri, il tutto mentre Julia Roberts vive una crisi personale, anticipando l'ennesima potenziale fenomenale performance, come rivela Variety.

Lo stesso Luca Guadagnino ha parlato di miglior performance nella carriera di Julia Roberts, mentre il trailer la mostra in versione biondo platino nei panni di un membro dell'élite accademica della costa orientale. La sua cerchia di colleghi adulatori, composta dagli attori ichael Stuhlbarg e Chloe Sevigny)ne decanta la genialità, anche se il suo sconsiderato ex amante Andrew Garfield oltrepassa i limiti verbalmente e, alla fine, fisicamente.