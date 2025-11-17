After the Hunt: dopo la caccia, Amazon svela la data di uscita su Prime Video

Amazon ha annunciato la data di uscita in streaming su Prime Video del film After the Hunt: Dopo la caccia, il progetto diretto da Luca Guadagnino che era stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia.

L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 20 novembre, come conferma un nuovo trailer pubblicato online.

Cosa racconta After the Hunt

Il film diretto da Luca Guadagnino, di cui potete leggere la nostra recensione, ha come protagonista Julia Roberts nella parte di Alma Olsson, costretta ad affrontare il suo passato. La docente incontra una studentessa che sta compiendo delle accuse serie nei confronti di un professore che, invece, si difende sostenendo che la giovane stia sfruttando il movimento #MeToo e l'attenzione mediatica che potrebbe ottenere grazie a un articolo scritto su quanto accaduto.

Alma, inoltre, cerca di capire quanto accaduto e difendere la propria sfera personale.

Il lungometraggio seguirà la docente universitaria mentre si ritrova in difficoltà, a livello personale e professionale, mentre cerca di capire quanto realmente accaduto, rischiando inoltre di far emergere un segreto oscuro del suo passato.

Il cast e i realizzatori

La sceneggiatura è firmata da Nora Garrett, mentre la regia è firmata dal regista italiano Luca Guadagnino.

Il cast stellare, oltre al premio Oscar Julia Roberts, è composto da Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny, Lío Mehiel, Thaddea Graham, Ariyan Kassam, Will Price, Christine Dye, e Burgess Byrd.

Nel team della produzione ci saranno inoltre Karen Lunder, Justin Wilkes, Alice Dawson, Garrett, Guadagnino, Jeb Brody, e Allan Mandelbaum.

Nonostante il film non abbia convinto del tutto la critica internazionale, l'interpretazione di Julia Roberts sembra aver conquistato gli esperti e gli spettatori, permettendo forse all'attrice di puntare a prestigiose nomination.