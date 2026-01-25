After the Hunt, Julia Roberts: "Farei subito le valigie per andare a girare un altro film con Luca Guadagnino"

La star di Pretty Woman ha amato lavorare con il regista italiano di Chiamami col tuo nome e tornerebbe subito sul set di un suo film.

Julia Roberts in una scena di After the Hunt
Julia Roberts ha collaborato per la prima volta in carriera con Luca Guadagnino nel film After the Hunt e ora il futuro potrebbe riservare un'altra collaborazione tra i due, secondo le ultime dichiarazioni di Roberts in una recente intervista.

L'attrice, dopo aver recitato al fianco di Andrew Garfield nell'ultimo film di Guadagnino è pronta a tornare sul set per lavorare nuovamente con il regista nostrano, ormai impegnato in una proficua carriera anche in ambito internazionale.

Julia Roberts tornerebbe subito a lavorare con Luca Guadagnino

"Ha già un'idea per noi e, ogni volta che lo vedo, è tipo: 'Tesoro, ecco cosa faremo'" ha spiegato Julia Roberts "Farei le valigie adesso per andare a fare un altro film con Luca" ha confessato, senza specificare nulla sul progetto.

Julia Roberts in una scena di After the Hunt

Secondo Julia Roberts, Luca Guadagnino è un cineasta prolifico che può portare avanti i progetti rapidamente quando ci si mette in testa: "Questo è ciò che so di Luca: è il più prolifico. Voglio dire, persino questo film: è la cosa più veloce che mi sia mai capitata, leggere una sceneggiatura, parlare con un regista e finire su un set nella mia carriera di oltre 30 anni. La più veloce. Quindi, quando Luca dice che ha un'idea e che scriverà una sceneggiatura, non mi sorprenderebbe se arrivasse come un pacco di Natale in ritardo".

Gli elogi di Julia Roberts a Luca Guadagnino

La star di Ocean's Eleven ha riempito di elogi il regista di Suspiria, definendolo una delle persone più competenti e appassionate che abbia mai incontrato.

"Penso che tutto quello che diceva io lo scrivessi: prendevo appunti di continuo, pensando: 'Devo cercare chi è questa persona. Devo vedere di cosa parla questo libro'. Solo per creare questo senso del mondo accademico come un universo a sé stante".

After the Hunt: Dopo la caccia include nel cast anche Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Michael Stuhlbarg, ed è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nell'agosto scorso, due mesi prima della sua uscita nelle sale.