After the Hunt, Julia Roberts: "Farei subito le valigie per andare a girare un altro film con Luca Guadagnino"

La star di Pretty Woman ha amato lavorare con il regista italiano di Chiamami col tuo nome e tornerebbe subito sul set di un suo film.

Julia Roberts ha collaborato per la prima volta in carriera con Luca Guadagnino nel film After the Hunt e ora il futuro potrebbe riservare un'altra collaborazione tra i due, secondo le ultime dichiarazioni di Roberts in una recente intervista.

L'attrice, dopo aver recitato al fianco di Andrew Garfield nell'ultimo film di Guadagnino è pronta a tornare sul set per lavorare nuovamente con il regista nostrano, ormai impegnato in una proficua carriera anche in ambito internazionale.

Julia Roberts tornerebbe subito a lavorare con Luca Guadagnino

"Ha già un'idea per noi e, ogni volta che lo vedo, è tipo: 'Tesoro, ecco cosa faremo'" ha spiegato Julia Roberts "Farei le valigie adesso per andare a fare un altro film con Luca" ha confessato, senza specificare nulla sul progetto.

Julia Roberts in una scena di After the Hunt

Secondo Julia Roberts, Luca Guadagnino è un cineasta prolifico che può portare avanti i progetti rapidamente quando ci si mette in testa: "Questo è ciò che so di Luca: è il più prolifico. Voglio dire, persino questo film: è la cosa più veloce che mi sia mai capitata, leggere una sceneggiatura, parlare con un regista e finire su un set nella mia carriera di oltre 30 anni. La più veloce. Quindi, quando Luca dice che ha un'idea e che scriverà una sceneggiatura, non mi sorprenderebbe se arrivasse come un pacco di Natale in ritardo".

Gli elogi di Julia Roberts a Luca Guadagnino

La star di Ocean's Eleven ha riempito di elogi il regista di Suspiria, definendolo una delle persone più competenti e appassionate che abbia mai incontrato.

"Penso che tutto quello che diceva io lo scrivessi: prendevo appunti di continuo, pensando: 'Devo cercare chi è questa persona. Devo vedere di cosa parla questo libro'. Solo per creare questo senso del mondo accademico come un universo a sé stante".

After the Hunt: Dopo la caccia include nel cast anche Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Michael Stuhlbarg, ed è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nell'agosto scorso, due mesi prima della sua uscita nelle sale.