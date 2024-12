Luca Guadagnino: "La miglior performance di Julia Roberts la vedrete in After the Hunt"

Julia Roberts sarà una delle star che arricchiranno il cast del prossimo film di Luca Guadagnino, After the Hunt, e il regista non ha dubbi: l'attrice fornirà proprio nel suo film la sua miglior performance in carriera.

Guadagnino ne è assolutamente convinto e ne ha parlato durante il podcast di Marc Maron, WTF with Marc Maron, lanciandosi in una dichiarazione particolarmente audace sulla prossima prova attoriale di Roberts.

Momento migliore

"Ho sempre amato Julia" ha dichiarato Guadagnino "Sono un grande fan, è un'altra incredibile star del cinema: ha qualcosa che non tutti hanno". Il regista ha raccontato l'emozione provata nel lavorare insieme a Julia Roberts.

Julia Roberts in una scena di Ben is Back

"È stata una gioia della vita lavorare con lei. Non voglio essere presuntuoso ma penso che sia la sua performance migliore sinora" ha confessato Guadagnino durante la chiacchierata con Maron.

Sorpresa

After the Hunt, il nuovo film del regista italiano, sarà un lavoro diverso rispetto a quelli a cui Guadagnino ha abituato i suoi fan:"Sarà sorprendente. Parla di ciò che accade nei media o nell'ambito accademico tra persone giovani e anziane e dell'idea del consenso".

Sarà un film provocatorio ma non banale, secondo il regista, che ritiene sia molto attuale in relazione anche alla polarizzazione della società odierna. Nel cast del film di Luca Guadagnino, oltre a Julia Roberts, sono presenti anche altre star del calibro di Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. Le riprese si sono concluse ad agosto e la post-produzione attualmente è quasi alla fine, come ha confermato lo stesso regista.