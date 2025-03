Love, Reason, Get Even: le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 marzo

Nelle anticipazioni della settimana dal 17 al 21 marzo, i due protagonisti di Love, Reason, Get Even saranno costretti a iniziare un percorso di terapia di coppia.

La dizi Love, Reason, Get Even si prepara a un'altra settimana su Mediaset Infinity. La soap è infatti disponibile ogni giorno, da lunedì al venerdì, con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni della settimana da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, Esra e Ozan verranno costretti a seguire un percorso di terapia di coppia.

Le trame dal 17 al 21 marzo

Love, Reason, Get Even. I protagonisti della serie turca.

Episodio 91, lunedì 17 marzo - Esra è sempre gelosa di Ozan e a tarda sera penetra furtivamente nella sua casa, certa di coglierlo in flagrante. Non succederà, e anzi si farà facilmente scoprire da Ozan, indispettito dall'intrusione. Ma Ozan si accorge che Esra ha la febbre e la invita a restare a dormire lì. Lei accetta, piacevolmente lusingata.

Al mattino, mentre Ozan si occupa amorevolmente della colazione, arriva ad Esra la comunicazione del suo avvocato circa l'imminente udienza per la causa di divorzio: Ozan ha firmato, quindi il divorzio si farà. Ma in tribunale è evidente che questo divorzio "pesi" a tutti e due. E mentre tutti gli amici depongono in aula, raccontando pregi e difetti di questa coppia, appare evidente anche al Giudice che questo divorzio non sia da dichiarare, ma anzi rimanda a sei mesi la causa, obbligandoli a seguire un percorso di terapia di coppia. Menekse e Zumrut, prudentemente non informate della causa, lo vengono a sapere dalla pettegola Neriman.

Episodio 92, martedì 18 marzo - Esra e Ozan iniziano un percorso di terapia di coppia nel tentativo di riconciliarsi e salvare il loro matrimonio, ma anche se entrambi si armano di buona volontà, sembra che tutti i loro tentativi siano destinati a naufragare. A complicare le cose ci si mette anche Efe.

Love, Reason, Get Even. La famiglia protagonista della serie turca.

Episodio 93, mercoledì 19 marzo - Zumrut non si sente bene, è convinta di essere malata e ne parla con Menekse, che però capisce subito che non è malata, bensì è innamorata di Nazim. Zumrut nega ed è pronta a tutto per dimostrare il contrario. Nel frattempo, Esra ed Ozan devono scrivere una lista delle caratteristiche positive e negative l'uno dell'altra e leggerle in terapia.

Episodio 94, giovedì 20 marzo - Esra e Ozan finiscono in prigione per aver aggredito entrambi Efe in momenti diversi, ma la famiglia, dopo aver fatto irruzione alla centrale in modo alquanto confusionario, riesce a farli liberare.

Episodio 95, venerdì 21 marzo - Ozan cerca di raccogliere le prove per incastrare Efe e riprendersi l'azienda. Scopre delle irregolarità nei bilanci, le mostra al signor Hilmi e Efe viene mandato via. Esra spera che, risolto il problema dell'azienda, con Ozan possa tornare tutto com'era prima.