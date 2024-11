Love, Reason, Get Even, anticipazioni trame dal 18 al 22 novembre: Esra vuole riconquistare Ozan!

Nelle anticipazioni di Love, Reason, Get Even, su Mediaset Infinity nella settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 novembre, la guerra dei due protagonisti si estende anche alle famiglie.

Chiusa l'avventura di The Family, Mediaset Infinity punta tutto su Love, Reason, Get Even, la sua nuova dizi di cui fin qui ha solo mostrato i primi tre episodi e l'inizio di una storia d'amore, quella tra Esra e Ozan, che dovrà fare parecchi salti mortali per giungere a un finale (forse) lieto. Intanto, dalle anticipazioni della settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2024, scopriamo che un primo passo è stato compiuto: i due cominceranno a lavorare insieme.

Trame dal 18 al 22 novembre

Lunedì 18 novembre - I genitori di Ozan, Zumrut e Reyhan, si trasferiscono nel loro vecchio quartiere, riaprendo un vecchio conflitto e scatenando un vero conflitto con Menekse e la sua famiglia. Ozan, contrariato, va dalla madre per convincerla a tornare sui suoi passi ma incontra Esra. La sua ex moglie gli lancia il guanto di sfida: perchè non assumerla come tirocinante dopo il colloquio che ha sostenuto nella sua azienda? Lui, toccato nell'orgoglio, accetta la sfida e la assume. La loro personale guerra sul posto di lavoro è appena iniziata.

Martedì 19 novembre - Il primo giorno di lavoro di Esra è un incubo perchè lui non fa che metterla in difficoltà. Lei non si spiega tutto il livore di Ozan, ma ogni altra questione è accantonata quando in azienda si verifica un furto di dati. Il pass utilizzato per accedere al sistema è proprio quello di Esra: Ozan la fa arrestare.

Mercoledì 20 novembre - Le telecamere di sorveglianza scagionano Esra: in effetti è entrata durante la tarda serata in azienda, ma solo per imbrattare la macchina del suo capo. Ozan, quindi, convince la polizia a rilasciarla, ma in compenso la costringe a lavargli l'auto. Nel frattempo all'interno del quartiere è cominciata ufficialmente anche la guerra tra i genitori dei due a suon di maldicenze: se Zumrut calunnia Esra per quello che è successo con i dati nell'azienda del figlio, pur sapendo che lei è innocente, Menekse riferisce ai negozianti le cattiverie che Zumrut avrebbe detto su di loro.

Giovedì 21 novembre - Zumrut scopre che è stata Menekse a parlare male di lei nel quartiere e decide di vendicarsi. Nel frattempo Esra riesce a chiudere il contratto con il ristorante e vince una cena con il suo capo. Ozan prova a convincerla a rinunciare ma lei non sente ragioni: si è messa in testa di riconquistarlo, o almeno di farlo pentire di aver chiesto il divorzio. Tutto sembra andare come previsto fino a quando Ozan non le svela il motivo di tutto il suo livore.

Venerdì 22 novembre - Uno dei ristoranti che ha concluso un accordo con la società di Ozan invita a pranzo alcuni rappresentanti: Cagla fa capire a Esra che avrà un futuro nella società, mentre Ozan è contrario. Intanto Ekrem si è trasferito a casa di Zumrut, che gli impone di non avere contatti e scambi di sguardi con Elif.