Love, Reason, Get Even, da oggi su Mediaset Infinity una nuova soap turca: la trama dei primi tre episodi

Arriva oggi su Mediaset Infinity, gratuitamente, una nuova dizi turca, Love, Reason, Get Even, che farà compagnia al pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì: ecco le trame dei primi 3 episodi.

Si chiama Love, Reason, Get Even (Aşk Mantık İntikam in lingua originale) ed è la uova dizi turca di Mediaset Infinity. Una rom-com che farà compagnia al pubblico, in streaming, a partire da oggi, mercoledì 13 novembre, con un nuovo appuntamento al giorno, dal lunedì al venerdì.

Protagonisti sono Burcu Özberk e Ilhan Sen, che interpretano rispettivamento Esra e Ozan.

Love, Reason, Get Even: la sinossi della serie

Esra è una giovane cameriera sposata con Ozan, un promettente ingegnere. Ben presto il loro matrimonio entrerà però in crisi per via della difficile situazione finanziaria, spingendo la giovane a chiedere il divorzio.

Ozan accetterà, suo malgrado, ma, al contrario della ex moglie, riuscirà a trarre da questa separazione la motivazione necessaria per aprire la propria startup. Che si rivelerà un successo, non soltanto economico.

Diventata sua dipendente, Esra tenterà un riavvicinamento, ma sarà per un non mai sopito amore o per vendetta?

Anticipazioni da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre 2024

Episodio 1 - Ozan Korfali è l'imprenditore dell'anno, lo dice anche il giornale, la sua app ha avuto un successo senza precedenti e ora i suoi ex suoceri, genitori dell'ex moglie Esra, non possono che provare a nascondere la cosa. Lei però lo scopre comunque e ne resta sconvolta.

Al ristorante in cui lavora come cameriera alcuni ragazzi stanno commentando la notizia: insinuano che l'ex moglie dell'imprenditore deve aver tratto un buon profitto dalla separazione, con assegni milionari e azioni, e cominciano a insultarla. Non sanno però che quell'ex moglie è proprio lì, sta servendo al loro tavolo, e non ha ottenuto altro da quel matrimonio se non un ex marito.

Finita in commissariato dopo la rissa scatenata, Esra può salvarsi dalla denuncia a patto che chieda a Ozan di incontrare il suo principale accusatore. Lei rifiuta ma è la sua amica Zeynep a convocare l'imprenditore. Quando Ozan arriva, la sua ex non può credere a quanto sia cambiato rispetto agli anni del loro matrimonio.

Episodio 2 - Ozan ha convocato Esra in azienda, ma non per il motivo che lei immagina: vuole farle firmare un accordo affinchè lei sparisca dalla sua vita. L'ex moglie firma, ma, con le lacrime agli occhi, strappa l'assegno che l'imprenditore le ha offerto.

Cinar, appena tornato da Londra, prova a consolarla e si offre di parlare con Ozan, ma invano. Tornata a casa, Esra racconta l'accaduto ai genitori e al fratello Ekrem, che va su tutte le furie: come può aver rifiutato tanti soldi?

Con una scusa è lo stesso Ekrem a presentarsi da Ozan, ma lui sospetta che dietro quella visita ci sia lo zampino dell'ex moglie, quindi prepara un nuovo assegno e lo affida all'ex cognato. Sulla via del ritorno, tuttavia, viene aggredito dai creditori a cui deve dei soldi che ha mandato in fumo.

Episodio 3 - Ekrem ha perso tutti i soldi che Ozan gli aveva dato, avendoli usati, contro voglia, per saldare il debito. Dopo la lite tra il padre e il fratello, Esra va di nuovo da Ozan e gli dice che intende restituirgli ogni centesimo che suo fratello ha accettato, ma lui, freddamente, la invita ad andare via.

A lei a quel punto non resta che provare a entrare nella Myllenium Soft come stagista, ma con grande sorpresa, in sede di colloquio, scopre che ad assistere ci sarà anche Ozan.

Fa per andare via ma lui, fingendo di non conoscerla, la invita a restare.