Love, Reason, Get Even: commedia romantica turca, mon amour

Le commedie romantiche sono senza tempo e riescono ancora a generare fascino negli spettatori. Negli ultimi anni in tv, hanno avuto successo in particolar modo quelle turche con protagonisti dei personaggi benestanti che devono preoccuparsi effettivamente solo di una cosa: la ricerca dell'amore. Succede anche in Love, Reason, Get Even (Aşk Mantık İntikam) la nuova serie disponibile gratis su Mediaset Infinity con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì. L'appuntamento giornaliero che mancava? Probabilmente.

Love, Reason, Get Even: amore, opportunismo o vendetta?

Una scena della romcom a puntate

Protagonisti della serie Mediaset Infinity sono Esra (Burcu Özberk) e Ozan (Ilhan Sen). Lei è una giovane cameriera che, nel tentativo di dare una svolta alla propria vita, decide di sposare il brillante ingegnere. Il matrimonio porta però una serie di difficoltà economiche che mette in crisi il loro rapporto e finisce nella separazione, voluta dalla giovane donna. Trascorre quindi parecchio tempo nel serial a differenza di altri nel corso della narrazione. Il divorzio ispira Ozan motivandolo a lanciare una start-up di successo, rendendolo ricco e famoso, tutto ciò che non era stato prima. Proprio come Esra, la cui famiglia possiede un ristorante dove aiutano anche lei e il fratello. Una serie di circostanze la porterà a riallacciare i rapporti ma solo per finire a lavorare per l'ex: sarà per amore, opportunismo o vendetta?

Giocare con gli stereotipi e cliché nella serie Mediaset Infinity

I protagonisti della serie turca

Love, Reason, Get Even ha vinto come Best Romantic Comedy TV Series ai Golden Butterfly Awards 2022, il corrispettivo turco dei Golden Globes dove si premia anche la musica, mentre i due protagonisti hanno ottenuto entrambi il riconoscimento come Miglior Attore e Attrice ai Golden Lens Awards del 2021. Questo perché la serie si inserisce perfettamente nel genere romcom, a partire da quei cliché e stereotipi che ne hanno fatto la fortuna. Allo stesso tempo però prova a giocarci e a ribaltarli, mettendo al centro la lotta di classe dei due protagonisti. I parenti di lei da un lato volevano che la ragazza si sistemasse - soprattutto il fratello nullafacente e pieno di debiti con uno strozzino - e sistemasse così anche la loro famiglia; dall'altro non apprezzano come si è comportato Ozan dopo essere diventato ricco. La protagonista stessa preferisce il proprio orgoglio ai suoi soldi per il mantenimento dopo il divorzio. Questo innesca una serie di situazioni tragicomiche in cui dramma e commedia si muovono parallelamente.

Una romcom dolce... e un po' cattivella

L'ingombrante famiglia di Ezra

Non è l'unica commistione presente nella dizi turca. Il serial prova anche a mescolare tradizione e modernità: dal matrimonio per forza alle scaramanzie varie per trovare fortuna, fino al voler essere una donna indipendente e non "schiava" anche economicamente dal marito. Inoltre al romanticismo di base aggiunge un pizzico di cattiveria, dato che si tratta a proprio modo anche di una storia di vendetta. Se ne vedranno delle belle tra Ezra e Ozan, che hanno soprattutto un problema di comunicazione tra le parti. Non manca nemmeno il figliol prodigo della famiglia di Ozan tornato da Londra dopo gli studi che, considerato un buono a nulla dall'uomo, dovrà iniziare in azienda come stagista sotto mentite spoglie. Peccato che per caso conosca Ezra e scatti subito qualcosa tra i due... Triangolo amoroso in arrivo per riempire tutte le caselle su come fare una romcom? Bisognerà guardare le prossime puntate per scoprirlo!