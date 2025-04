Love, Reason, Get Even, le trame degli ultimi episodi: come finisce la serie turca?

Lunedì 7 e martedì 8 aprile saranno pubblicate su Mediaset Infinity le ultime due puntate della dizi Love, Reason, Get Even: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Si avvicina il momento dei saluti anche per Love, Reason, Get Even: la dizi turca, infatti, torna anche questa settimana su Mediaset Infinty ma solo con due episodi, lunedì 7 e martedì 8 aprile. Scopriamo dunque dalle anticipazioni come si concluderà la soap.

Love, Reason, Get Even: dove eravamo rimasti

Love, Reason, Get Even. I protagonisti della serie turca.

Elif ed Ekrem attendono l'assistente sociale, e questa situazione agita entrambe le famiglie, con Menekse e Zumrut pronte a intervenire. Ekrem chiede a Ozan di allontanare Zumrut dal quartiere. Ozan la invita a passare la notte a casa sua, in modo che il giorno dopo non sia nei paraggi e non comprometta l'incontro.

Purtroppo Atlas, con la sua innocenza, rivela tutto ciò che sta accadendo, e così tutti si precipitano a casa di Elif ed Ekrem. L'assistente sociale si ritrova coinvolta in una vera e propria riunione di famiglia. A un certo punto compare anche Nizam con la figlia e alla fine di un lungo confronto, Esra confessa a Ozan e agli altri di essere di nuovo incinta!

Cosa succederà negli ultimi due episodi

Distribuiti direttamente in streaming su Mediaset Infinity, il 7 e l'8 aprile gli episodi finali chiuderanno tutte le vicende dei protagonisti di Love, Reason, Get Even.

Dopo il lieto annuncio, Esra e Ozan, più innamorati che mai, aspettano la nascita del loro secondo figlio. Ozan è particolarmente eccitato dall'arrivo del nascituro, così copre di mille attenzioni la moglie incinta. Atlas, geloso del nuovo fratellino o sorellina in arrivo, viene rassicurato dai genitori sui suoi privilegi da fratello maggiore.

Elif ed Ekrem sono in attesa del benestare dell'assistente sociale per la richiesta di adozione che hanno formulato.

Seguendo il consiglio folle di Zumrut, cercano di "corrompere" l'assistente sociale. Per dimostrare il loro amore per i bambini, vanno in strada a distribuire gratuitamente palloncini e caramelle a tutti i bimbi della zona.

Esra, in preda agli sbalzi ormonali della gravidanza, piange in continuazione e si lamenta di non aver mai avuto una cerimonia nuziale degna di essere ricordata negli anni a venire. Ma Ozan, che ormai non lascia nulla al caso, ha in mente un piano perfetto per regalarle la sua cerimonia da sogno. Prima o dopo la nasciata del bambino?