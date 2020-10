Love Actually, su Netflix in streaming da oggi

Love Actually - L'amore davvero torna su Netflix in streaming a partire da oggi 23 ottobre. Diretto da un veterano del genere come Richard Curtis (già produttore di Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill), il film britannico può vantare un cast a dir poco stellare con nomi del calibro di Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Liam Neeson.

La trama di Love Actually - L'amore davvero non è cosa semplice da raccontare per tutti gli intrecci tra personaggi e situazioni, ma alla fine bisogna solo tener presente che il vero protagonista è uno solo: l'amore. Capace di gettare nel caos chiunque senza distinzioni di sesso, età o conto in banca: dal Primo Ministro (Hugh Grant) che si innamora di una sua giovane assistente, a una donna (Emma Thompson) che comincia a sospettare del partner, passando per uno scrittore ferito (Colin Firth) che fugge nel Sud della Francia, dove ritroverà l'amore sulle sponde di un lago.

Love Actually: Colin Firth in una scena del film

Poi una neo sposina (Keira Knightley) convinta che il migliore amico del marito (Andrew Lincoln) la odi quando è invece esattamente il contrario, un ragazzino invaghito della più bella della scuola, una giovane americana innamorata del collega, una vecchia rockstar (Bill Nighy) sempre più distante dal mondo dello spettacolo, fino a un vedovo (Liam Neeson) che tenta di instaurare un buon rapporto con il figliastro. In totale dieci storie d'amore ambientate a Londra negli ultimi mesi dell'anno e con un unico finale multiplo nel corso della notte della vigilia di Natale.

