Love Actually, il regista svela: "Il montaggio è stato una catastrofe"

Si può dire che Richard Curtis non sia stato un grande fan della post-produzione di Love Actually.

Lo sceneggiatore e regista dell'amata commedia sentimentale del 2003 ha recentemente dichiarato a IndieWire che per lui è stata una "catastrofe" montare il film con Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Laura Linney, Bill Nighy, Martine McCutcheon, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman e Rowan Atkinson.

"La cosa strana di Love Actually è che quando abbiamo finito il film è stata una catastrofe", ha rivelato Curtis a proposito dell'assemblare insieme le molteplici trame e gli archi narrativi dei vari personaggi. "Ci sono voluti sei mesi per ri-montarlo e imparare tutte queste lezioni su come fare una storia con più archi".

Love Actually: Colin Firth in una scena del film

Il film segue le vite di otto coppie molto diverse tra loro che affrontano le loro vite amorose in vari racconti liberamente collegati tra loro, tutti ambientati nel mese di dicembre, prima del Natale a Londra, in Inghilterra.

"Quando ho scritto Love Actually, e abbiamo avuto la lettura, e sembrava fantastico, ho pensato che probabilmente avremmo seguito un ordine naturale", ha spiegato Curtis. "Ma in realtà quando si fanno più storie, il pericolo è che non ci si impegni in nessuna di esse e che il pubblico non si senta mai coinvolto, quindi si finisce per modificare l'ordine in modo da entrare nella storia e poi introdurre una sorpresa e poi concludere una storia prima delle altre".

Curtis ha continuato: "Ho imparato molto sulla complessità della costruzione di più piani narrativi nel tentativo di salvare Love Actually, visto quanto era brutto il montaggio. Mi è stato utile per That Christmas: 'Proprio quando inizi ad interessarti al personaggio di Danny, lo lasci. Non fatelo. Rimani con lui ancora per un po' e poi quando andiamo dai gemelli, rimani con loro". Con tutto ciò, credo di aver imparato qualche lezione". Su queste pagine trovate la recensione di That Christmas.