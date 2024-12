Keira Knightley sul set del film natalizio: "a 17 anni trovavo una scena inquietante"

Keira Knightley ha raccontato nel corso di un'intervista di come si sia sentita sul set di Love Actually - L'amore davvero durante la scena del cartellone.

Keira Knightley ha recentemente rivelato nuovi dettagli sulla famosa scena di Love Actually - L'amore davvero, il film cult natalizio diretto da Richard Curtis. In un'intervista al Los Angeles Times, l'attrice ha ammesso di aver trovato il momento "abbastanza inquietante" già durante le riprese in cui all'epoca aveva solo 17 anni.

Keira Knightley svela il retroscena sulla scena di Love Actually - L'amore davvero

Un momento controverso nella storia del cinema natalizio: Knightley ha ammesso di aver dovuto modificare il suo approccio alla scena su richiesta del regista, rendendo la sua reazione più "romantica" e meno sospettosa.

La scena di Love Actually - L'amore davvero

Nella scena, il personaggio di Andrew Lincoln si presenta alla porta di Keira Knightley con una serie di cartelli per confessare il suo amore, nonostante lei sia sposata con un altro personaggio interpretato da Chiwetel Ejiofor. La stessa Knightley ricorda: "Il regista mi disse: 'Stai guardandolo come se fosse inquietante,' e io risposi, 'Ma lo è.'"

La scena di Love Actually - L'amore davvero è diventata un'icona della cultura pop, ma negli anni è stata criticata per il suo sottotesto percepito come "stalker-ish". Anche Curtis, il regista, ha ammesso nel 2023 che la scena "ora appare un po' strana," pur precisando che all'epoca non era stata concepita in quel modo.

Knightley ha anche raccontato un episodio recente in cui un gruppo di lavoratori edili ha replicato la scena accanto alla sua macchina, esibendo cartelli simili: "Era dolce e inquietante allo stesso tempo, proprio come nel film." Nonostante le critiche, la scena rimane una delle più memorabili nella carriera dell'attrice e un simbolo controverso della cinematografia natalizia.