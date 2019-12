The Lord of The Rings, la serie Amazon ha trovato la sua giovane Galadriel in Morfydd Clark, interprete di Queste Oscure Materie e Dickens: L'Uomo Che Salvò Il Natale.

The Lord of the Rings, serie tv prodotta da Amazon, avrebbe scritturato Morfydd Clark affidandole il ruolo della giovane Galadriel, il personaggio a cui sul grande schermo ha dato il volto Cate Blanchett.

È Variety a dare l'annuncio in esclusiva: la serie tv di Amazon Prime Video ambientata nel mondo creato dallo scrittore britannico J. R. R. Tolkien avrebbe trovato la sua Galadriel. Secondo le fonti citate dal sito, Marfydd Clark (Sister Clara in Queste Oscure Materie, la nuova serie targata HBO) si unirà al cast già composto da Markella Kavenagh, Joseph Mawle e Maxim Baldry, e porterà sullo schermo una versione inedita di Galadriel, La Dama dei Boschi, Custode dell'Anello dell'Acqua. Amazon, tuttavia, non ha ancora confermato (o smentito) la notizia.

La serie, che si preannuncia essere una delle più imponenti dell'imminente panorama televisivo (anche a livello di costi), ha già assicurata una seconda stagione, ed esplorerà un periodo di tempo precedente agli avvenimenti de La Compagnia dell'Anello, essendo ambientata nella seconda era, l'epoca in cui vennero forgiati gli Anelli del Potere.

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 7 marzo 2019

The Lord of the Rings è sviluppata da JD Payne e Patrick McKay, e nel suo team creativo conta anche Bryan Cogman (Game of Thrones) e J.A. Bayona (Jurassic World - Il Regno Distrutto).