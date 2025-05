Long Story Short: la nuova serie del creatore di BoJack Horseman arriva su Netflix

Raphael Bob-Waksberg, la mente dietro BoJack Horseman, torna su Netflix con una nuova serie animata, Long Story Short, in uscita questa estate. Con un cast vocale ricco di nomi noti, la serie seguirà le vite dei fratelli Schwooper dall'infanzia all'età adulta, tra gioie, dolori e compromessi familiari.

La nuova saga familiare animata dal creatore di BoJack Horseman arriva su Netflix

Dopo aver lasciato un segno indelebile nel panorama dell'animazione adulta con BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg torna a intrecciare ironia, malinconia e riflessione nella sua nuova creatura seriale: Long Story Short. La serie è in arrivo su Netflix il 22 agosto, e promette di esplorare la complessità dei legami familiari attraverso il passare degli anni.

Il focus saranno i fratelli Schwooper, protagonisti di un racconto che salta avanti e indietro nel tempo, ritraendoli nei loro momenti di gloria e nelle inevitabili disfatte, tra slanci affettivi e contrasti generazionali. A dare corpo e voce a questa storia sarà un cast d'eccezione, che include Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral e Nicole Byer, con Dave Franco e Michaela Dietz in ruoli ricorrenti. Anche se non sono ancora stati svelati i personaggi a cui daranno voce, il primo sguardo diffuso sui social promette dinamiche familiari esplosive e dialoghi pungenti.

Bob-Waksberg sarà nuovamente al timone come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato dai fidati Noel Bright e Steven A. Cohen per Tornante Television, e da Corey Compdonico e Alex Bulkey per ShadowMachine. A rendere il progetto ancora più appetibile, c'è anche il ritorno di Lisa Hanawalt, creatrice di Tuca & Bertie, in veste di co-produttrice esecutiva e designer della produzione.

Se BoJack Horseman ha avuto la forza di affrontare con ironia temi come la depressione e l'alienazione, Long Story Short potrebbe fare lo stesso, spostando lo sguardo su quel microcosmo intimo e imprevedibile che è la famiglia.