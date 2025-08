Bojack Horseman, il creatore della serie lancia il trailer del suo prossimo progetto su Netflix

Dimenticate cavalli parlanti e metafore animali: Raphael Bob-Waksberg, mente geniale dietro Bojack Horseman, torna all'animazione con Long Story Short, una nuova serie che punta tutto sull'umano, nel bene e nel male. E Netflix, prima ancora di mostrare un solo episodio ma rilasciando appena il trailer, ha già deciso: ci sarà una seconda stagione.

Netflix scommette sul nuovo Bob-Waksberg

C'era una volta... e c'è ancora. Perché Long Story Short promette di narrare una storia che non si accontenta del "cosa", ma vuole esplorare il "quando". La nuova serie animata di Raphael Bob-Waksberg, il genio creativo dietro a BoJack Horseman, è una cronaca famigliare in continuo movimento, capace di saltare tra le epoche per seguire i fratelli Schwooper dall'infanzia fino all'età adulta - e poi indietro di nuovo.

Nessun ibrido antropomorfo stavolta, nessun cavallo depresso a Hollywood: al centro ci sono persone, relazioni e quella linea del tempo che tutto cambia e tutto conserva. "Una commedia animata su una famiglia, nel corso del tempo", così Netflix descrive questa serie che debutterà sulla piattaforma il 22 agosto, e che sembra voler scavare con ironia ma anche sensibilità nella memoria emotiva di una vita condivisa.

Il progetto, che porta la firma inconfondibile del creatore di Bojack Horseman, è ancora avvolto da una certa riservatezza - non si conosce nemmeno il numero esatto di episodi - ma la sua struttura narrativa, in equilibrio tra flashback e flashforward, sembra già voler allontanarsi dai classici ritmi da sitcom animata. Una storia "corta" solo nel titolo, insomma, perché a giudicare dalle premesse, l'arco narrativo potrebbe estendersi su più stagioni. E proprio questo sembra pensare Netflix, che ha già confermato una seconda stagione prima ancora del debutto della prima, dando prova di un raro slancio di fiducia.

Bob-Waksberg raddoppia, Netflix anticipa

Il ritorno di Bob-Waksberg all'animazione porta inevitabilmente con sé un bagaglio di aspettative. E lo stesso autore non si tira indietro davanti alla sorpresa del rinnovo anticipato: "Wow!! Una seconda stagione?! E la prima non è ancora uscita! Deve essere una serie DAVVERO bella. Non vedo l'ora di guardarla quando debutterà su Netflix, venerdì 22 agosto! Facciamolo tutti!". Un entusiasmo ironico e disarmante, perfettamente in linea con lo stile dell'autore che ha saputo trasformare un cavallo parlante in un caso di culto mondiale.

Una scena di Bojack Horseman

Nel cast vocale troveremo un gruppo affiatato di interpreti della comicità americana, tra cui Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral, Nicole Byer, Dave Franco e Michaela Dietz, alcune delle quali in ruoli da guest star ricorrenti. Nomi che potrebbero dare tono e sfumature a personaggi che si evolvono, crescono e - si spera - restano impressi.

Netflix, da parte sua, continua a investire in progetti animati che non parlano solo a un pubblico giovane: lo ha fatto con BoJack, lo farà con Long Story Short. E stavolta, la storia è tutta (umana) da raccontare.