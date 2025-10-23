Londra celebra Bridget Jones: una statua in bronzo per Renée Zellweger a Leicester Square

L'iconico personaggio interpretato da Renée Zellweger, Bridget Jones, sarà onorato con una statua in bronzo che verrà posizionata a Londra, città che fa da sfondo alle avventure della protagonista dei film.

Creata da Helen Fielding e interpretata da Zellweger in quattro film di successo, Bridget Jones avrà presto il suo posto riservato a Leicester Square, proprio vicino ad altre leggende della storia del cinema. La statua verrà svelata il prossimo 17 novembre, alla presenza dell'attrice.

Una statua per Bridget Jones a Londra

Eric Fellner, co-presidente di Working Title, ha dichiarato: "Incredibilmente, e per la prima volta per Working Title, avremo una statua in bronzo di uno dei nostri personaggi più amati collocata a Leicester Square, ed è davvero entusiasmante" ha dichiarato Fellner.

Leo Woodall e Renée Zellweger in una scena di Bridget Jones: Un amore di ragazzo

"È la prima volta che viene realizzata una statua dedicata a un personaggio di una commedia romantica. E penso che sia fantastico, perché Bridget è una vera eroina londinese e l'idea di averla sempre presente in un luogo così straordinario nel cuore di Londra è davvero emozionante" ha concluso.

La cerimonia di inaugurazione della statua di Bridget Jones

Diversi volti noti del franchise saranno presenti all'inaugurazione, oltre a Renée Zellweger. L'evento sarà condotto da Sally Phillips, che nei film interpreta l'amica di Bridget, Shazzer.

Annunciati anche Leo Woodall e Chiwetel Ejiofor, interpreti rispettivamente di Roxster e del signor Walliker nell'ultimo film, Bridget Jones: Un amore di ragazzo.

Si tratta del quarto capitolo del franchise, iniziato nel 2001 con Il diario di Bridget Jones, proseguito nel 2004 con Che pasticcio, Bridget Jones! e nel 2016 con Bridget Jones's Baby, tutti basati sul best-seller di Helen Fielding. La statua di Bridget Jones si posizionerà accanto ad altre celebri statue che rappresentano icone della cultura pop come l'orso Paddington, Mary Poppins, Wonder Woman, Gene Kelly in Cantando sotto la pioggia, e il personaggio di Daniel Kaluuya in Scappa - Get Out.