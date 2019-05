L'ombra dello scorpione: Stephen King anticipa il nuovo adattamento televisivo

Stephen King ha svelato nuove anticipazioni su The Stand, adattamento televisivo del monumentale romanzo L'ombra dello scorpione. L'occasione è stata davvero speciale, il venticinquesimo anniversario della messa in onda della miniserie ABC L'ombra dello scorpione, diretta da Mick Garris nel 1994.

L'ombra dello scorpione: Gary Sinise in una scena

Per celebrare l'evento Mick Garris, conduttore di un celebre podcast dedicato all'horror, intitolato Post Mortem, ha ospitato Stephen King in persona rievocando l'antica collaborazione (qui trovate la versione integrale del podcast con Stephen King).

Nel corso della chiacchierata, King ha parlato del nuovo adattamento di The Stand, che sarà diretto da Josh Boone per CBS All Access: "Mi piace il lavoro di Josh Boone. ho collaborato con lui per il suo primo film, Stuck in Love). Non ho potuto recitare nel film, cosa che lui avrebbe voluto, ma ho registrato un audio. Poi ha girato Colpa delle stelle, che ha mostrato la sua comprensione del medium. Mi piace molto, il suo sguardo, la sua ambizione. Ma la cosa di cui sono più felice è che abbiamo due ore in più per raccontare la nostra storia e poi siamo libero con tutto ciò che ci ha ostacolato nel 1994. Non solo il budget è maggiore, ma siamo più liberi in termini di linguaggio, nella rappresentazione della violenza. CBS All Access sembra tenere molto al progetto, perciò sono speranzoso, ma è ancora troppo presto per parlare. Il casting non è completo. Mio figlio Owen ha collaborato alla sceneggiatura ed è davvero fantastica, perciò promette bene."

Mick Garris: "Shining? Un grande film di Kubrick, ma un pessimo adattamento di Stephen King"

Gli adattamenti tratti dalle opere di Stephen King in arrivo sono davvero numerosi. Potete leggere il nostro commento al trailer di It: Capitolo 2, uscito proprio ieri.