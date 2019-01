The Stand: la serie di Stephen King entra in produzione con CBS All Access!

The Stand, adattamento televisivo del capolavoro di Stephen King L'ombra dello scorpione, sta finalmente per entrare in produzione. CBS All Access ha messo in cantiere la serie in 10 episodi firmata da Josh Boone e Ben Cavell, e prodotta da CBS Television Studios. Josh Boone si occuperà della regia.

The Stand si basa sul romanzo fiume L'ombra dello scorpione che descrive un mondo post-apocalittico in cui le forze del bene e del male influenzano il comportamento dei superstiti che si riuniscono in due gruppi, uno catalizzato dall'anziana Mother Abagail, di 108 anni, l'altro dominato dall'oscuro Randall Flagg, L'uomo in nero.

Stephen Kingha dichiarato: "Sono eccitato all'idea che L'ombra dello scorpione avrà una nuova vita su questa eccitante piattaforma. Le persone coinvolte sono uomini e donne che sanno esattamente ciò che stanno facendo; le sceneggiature sono dinamite. Il risultato promette di diventare qualcosa di memorabile ed emozionante. Credo che catturerà gli spettatori e li trascinerà in un mondo che si augurano non si realizzi mai."

CBS All Access is going to do a new miniseries--and a new vision--of THE STAND. I'm really happy that Josh Boone (The Fault in Our Stars) is involved, along with a boatload of other talented people. — Stephen King (@StephenKing) 31 gennaio 2019

Nel 1994 L'ombra dello scorpione è stato adattato in una miniserie tv in onda sulla ABC. Stephen King ha firmato la sceneggiatura e ha avuto un ruolo minore nella serie che ha ottenuto sei candidature agli Emmy, vincendone due per missaggio sonoro e trucco.

Josh Boone è attualmente impegnato con la post-produzione dello spinoff della saga degli X-Men, New Mutants che, dopo molti ritardi, dovrebbe arrivare nei cinema in estate.

