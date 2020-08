L'ombra dello scorpione: CBS All Access annuncia la data di uscita

La serie tratta dal romanzo L'ombra dello scorpione ha finalmente una data di uscita sulla piattaforma di streaming CBS All Access.

L'ombra dello scorpione, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà una serie in nove puntate di cui CBS All Access ha ora annunciato la data di uscita: giovedì 17 dicembre sugli schermi americani.

L'annuncio è stato accompagnato da un'immagine che svela il logo dell'atteso progetto, tra i più attesi di questa stagione, considerano inoltre il coinvolgimento dello scrittore che ha ideato nuovo materiale per lo show.

Il cast del progetto prodotto per CBS All Access comprende Alexander Skarsgård nel ruolo di Randall Flagg, oltre a James Marsden che sarà Stu Redman, Amber Heard nella parte di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith, Whoopi Goldberg nei panni di Madre Abagail, e Henry Zaga nella parte di Nick Andros. Il cast è inoltre completato da Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke e Daniel Sunjata rispettivamente con le parti di Larry Underwood, Harold Lauder, Tom Cullen e Cobb.

Alla regia della serie L'ombra dello scorpione ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell.

L'ombra dello scorpione è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.

Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al romanzo scritto nel 1978.

