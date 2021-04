Lol: chi ride è fuori, Lorenzo Insigne col bastone di Frank Matano (VIDEO)

Il successo di Lol: chi ride è fuori non si ferma. Lo show di Amazon Prime Video continua a regalare gag al suo pubblico ancora adesso, al punto che persino Lorenzo Insigne ha scherzato con Frank Matano, inviandogli un video inaspettato.

Frank Matano ha condiviso sui suoi social un messaggio che gli ha inviato "un numero che non conosceva": nel video si vede il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che saluta il comico casertano mostrandogli l'ormai celebre bastone sonoro.

Ormai il tubo verde è uno degli oggetti più richiesti dai fan del programma di Amazon Prime. Complici anche i post scherzosi di Frank Matano in merito al bastone sonoro, in tanti hanno chiesto al comico dove acquistarlo.

Per fortuna i fan della prima stagione dello show comico (compreso Insigne), non dovranno aspettare ancora molto per vedere i nuovi episodi: infatti è già stata confermata una seconda stagione di Lol: chi ride è fuori.

Che lo show vi sia piaciuto o meno, nel giro di poco tempo è diventato il titolo più visto di sempre in Italia sulla piattaforma streaming di Amazon. Dagli sketch di Lillo, alle interpretazioni memorabili di Elio e Ciro, fino al "mignottone pazzo" di Michela Giraud, in 5 puntate lo spettacolo ha regalato momenti che rimarranno ancora a lungo nella memoria degli spettatori. Proprio come ha dimostrato lo stesso capitano del Napoli.

Noi ci siamo chiesti quali potrebbero essere prossimi 10 concorrenti che vorremmo nella seconda stagione di Lol: chi ride è fuori. Voi avete già dei candidati preferiti?