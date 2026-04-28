Uomini e Donne anticipazioni: Elisa torna, Ciro Solimeno la blocca e Martina scappa via

Oggi, martedì 28 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre programma condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, per Ciro Solimeno non c'è stata alcuna scelta: una puntata intensa e tutt'altro che tranquilla, segnata da tensioni e colpi di scena.

Ciro non riesce a raggiungere Elisa a Catania

Tutto è partito dal possibile ritorno in studio di Elisa Leonardi. Il tronista si aspettava di rivederla, ma la ragazza inizialmente aveva deciso di non presentarsi. A quel punto Ciro aveva pensato di raggiungerla a Catania, salvo poi scoprire che lei si trovava a Budapest, rendendo di fatto impossibile qualsiasi incontro.

Il ritorno a sorpresa della corteggiatrice in studio e il confronto con Ciro

La situazione si è ribaltata quando Elisa ha saputo che Ciro sarebbe potuto andare da lei: a quel punto ha cambiato idea ed è tornata in trasmissione. Fin da subito, però, ha chiarito di essere lì solo per un breve saluto prima di andare via. Tra i due è nato un confronto acceso, tanto che Maria De Filippi è intervenuta chiedendo apertamente a Ciro se volesse che Elisa restasse. Il tronista ha confermato il suo interesse, ma è stato invitato dalla conduttrice a esporsi con più decisione.

Ciro Solimeno

Ciro ha quindi ammesso di volerla ancora conoscere, sottolineando però la stanchezza di una dinamica fatta di continui inseguimenti, anche perché la scelta è ormai alle porte.. Il confronto si è concluso con il classico ballo, che ha leggermente disteso gli animi.

Martina Calibrò

Martina Calabrò abbandona lo studio in lacrime

Subito dopo, però, la puntata ha preso una piega diversa: Martina è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio. Ciro ha scelto di non seguirla, spiegando di ritenere più corretto lasciarle il suo spazio.Per il resto della registrazione è rimasto al suo posto senza tentare un contatto diretto con la Calabrò, mentre con Elisa non sono mancati sguardi e momenti di tensione sottile.

Cresce la complicità tra il tronista ed Elisa

In un secondo momento, durante un altro ballo, i due non si sono avvicinati. Tuttavia, quando Elisa si è alzata per prendere dell'acqua, Ciro ha continuato a osservarla da lontano. Al suo ritorno, i due si sono ritrovati a parlare e l'atmosfera è cambiata rapidamente: toni più leggeri, qualche sorriso e anche momenti di complicità che hanno riacceso il confronto tra loro.