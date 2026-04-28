Uomini e Donne anticipazioni: Elisa torna, Ciro Solimeno la blocca e Martina scappa via

Situazione tesa per il tronista: Elisa rientra solo per salutare ma viene fermata da Ciro. Intanto Martina non regge la pressione, scoppia a piangere e decide di lasciare lo studio improvvisamente.

Elisa Leonardi
NOTIZIA di 28/04/2026

Oggi, martedì 28 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre programma condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, per Ciro Solimeno non c'è stata alcuna scelta: una puntata intensa e tutt'altro che tranquilla, segnata da tensioni e colpi di scena.

Ciro non riesce a raggiungere Elisa a Catania

Tutto è partito dal possibile ritorno in studio di Elisa Leonardi. Il tronista si aspettava di rivederla, ma la ragazza inizialmente aveva deciso di non presentarsi. A quel punto Ciro aveva pensato di raggiungerla a Catania, salvo poi scoprire che lei si trovava a Budapest, rendendo di fatto impossibile qualsiasi incontro.

Il ritorno a sorpresa della corteggiatrice in studio e il confronto con Ciro

La situazione si è ribaltata quando Elisa ha saputo che Ciro sarebbe potuto andare da lei: a quel punto ha cambiato idea ed è tornata in trasmissione. Fin da subito, però, ha chiarito di essere lì solo per un breve saluto prima di andare via. Tra i due è nato un confronto acceso, tanto che Maria De Filippi è intervenuta chiedendo apertamente a Ciro se volesse che Elisa restasse. Il tronista ha confermato il suo interesse, ma è stato invitato dalla conduttrice a esporsi con più decisione.

Ciro Solimeno
Ciro Solimeno

Ciro ha quindi ammesso di volerla ancora conoscere, sottolineando però la stanchezza di una dinamica fatta di continui inseguimenti, anche perché la scelta è ormai alle porte.. Il confronto si è concluso con il classico ballo, che ha leggermente disteso gli animi.

Martina Calibro
Martina Calibrò

Martina Calabrò abbandona lo studio in lacrime

Subito dopo, però, la puntata ha preso una piega diversa: Martina è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio. Ciro ha scelto di non seguirla, spiegando di ritenere più corretto lasciarle il suo spazio.Per il resto della registrazione è rimasto al suo posto senza tentare un contatto diretto con la Calabrò, mentre con Elisa non sono mancati sguardi e momenti di tensione sottile.

Cresce la complicità tra il tronista ed Elisa

In un secondo momento, durante un altro ballo, i due non si sono avvicinati. Tuttavia, quando Elisa si è alzata per prendere dell'acqua, Ciro ha continuato a osservarla da lontano. Al suo ritorno, i due si sono ritrovati a parlare e l'atmosfera è cambiata rapidamente: toni più leggeri, qualche sorriso e anche momenti di complicità che hanno riacceso il confronto tra loro.