LOL: Chi ride è fuori 2, la seconda stagione confermata da Amazon

LOL: Chi ride è fuori 2 è finalmente realtà: Amazon Prime Video ha ufficializzato l'arrivo di una seconda stagione del comedy show che è diventato nel giro di poche settimane il titolo più visto di sempre in Italia.

LOL: Chi ride è fuori, una scena con Ciro e Frank Matano

La prima stagione di LOL: Chi ride è fuori, distribuita tra il 1° e l'8 aprile 2021, si è rivelata un successo enorme e forse anche un po' inaspettato. Dai meme alle polemiche, in Italia è scoppiata una vera e propria LOL-mania tra gli spettatori che hanno subito cominciato a chiedere nuovi episodi (anche perchè la stagione d'esordio è composta da sole 6 puntate) e iniziato a immaginare un nuovo cast.

Se sui futuri concorrenti vige l'assoluto riserbo, sulla richiesta di nuovi episodi Amazon ha deciso di accontentare il pubblico.

LOL: Chi ride è fuori è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari. Un esperimento comico senza precedenti che vede i partecipanti sfidarsi a colpi di battute con i loro diversi stili comici - stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro - cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

La prima stagione di LOL: Chi ride è fuori è disponibile sul servizio streaming dal 1° aprile.