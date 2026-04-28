Grande Fratello Vip sondaggi: vola un concorrente, un altro scivola verso l’eliminazione

Questa sera, martedì 28 aprile, torna in prima serata il Grande Fratello Vip 8 con la tredicesima puntata. Da questa settimana il reality andrà in onda una sola volta a settimana. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della serata verrà annunciato chi dovrà lasciare la Casa tra i concorrenti in nomination.

Televoto Grande Fratello Vip: chi rischia l'eliminazione

Il televoto di questa settimana vede protagonisti quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Marco Berry, Lucia Ilardo e Paola Caruso.

Secondo i sondaggi online del portale ForumFree, le preferenze del pubblico risultano attualmente così distribuite:

Alessandra Mussolini: 35,93%

Marco Berry: 30,06%

Lucia Ilardo: 25,37%

Paola Caruso: 8,64%

Paola Caruso

In base a questi dati, a lasciare la Casa dovrebbe essere Paola Caruso, anche se resta sempre l'incognita del voto del pubblico televisivo generalista, che spesso ribalta i risultati dei sondaggi online. Al momento, l'unica realmente al sicuro sembra essere Alessandra Mussolini, mentre tutti gli altri concorrenti restano a rischio eliminazione.

Paola Caruso potrebbe pagare anche le tensioni nate dopo la scelta degli spettatori del reality di eleggere Antonella Elia come prima finalista dell'ottava edizione del Grande Fratello.

Come votare i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip

Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso due modalità:

SMS : inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente

: inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente Online: tramite la piattaforma Mediaset Infinity (previa registrazione)

Tensioni nella Casa e nuovi ingressi

Negli ultimi giorni la Casa è stata animata soprattutto dai battibecchi tra Antonella Elia e Valeria Marini. Quest'ultima è entrata nel loft dei Lumina Studios domenica pomeriggio come ospite speciale e resterà per un periodo ancora non definito. I concorrenti, però, non sono a conoscenza del suo vero ruolo e credono che sia una nuova gieffina.

Matteo Angioli e Francesca Manzini

Gossip e rivelazioni: il caso Francesca Manzini

A movimentare ulteriormente gli equilibri è stata la rivelazione di Antonella Elia su Francesca Manzini, che sarebbe fidanzata. La notizia ha creato scompiglio tra i coinquilini, dal momento che l'imitatrice si era sempre dichiarata single e aveva mostrato interesse per Raimondo Todaro.

Francesca ha chiarito che si tratta di una persona di cui non può parlare pubblicamente, anche perché il loro rapporto non sarebbe ancora ben definito. Secondo le indiscrezioni del web, si tratterebbe di Matteo Angioli, figura legata al Partito Radicale e impegnata nelle battaglie per i diritti umani. L'appuntamento di questa sera si preannuncia quindi ricco di colpi di scena, tra eliminazioni, tensioni e nuovi sviluppi sentimentali all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Durante il pranzo nasce un duro scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia