Belve 2026: ospiti, anticipazioni e video della quarta puntata, stasera su Rai 2

Quella attualmente in onda di Belve si sta delineando come un'edizione epocale per lo show cult. Il motivo è la presenza di alcuni ospiti che rifiutavano l'invito di Francesca Fagnani da molto tempo. Nella puntata in onda stasera su Rai 2 alle 21:20 ci sarà per esempio Romina Power: la conduttrice provava a farla sedere su quello scomodo sgabello da ben 6 anni.

Gli ospiti della quarta puntata

Nell'appuntamento di martedì 28 aprile saranno ancora tre gli intervistati di Francesca Fagnani: la prima sarà Romina Power, dopo di lei anche Elena Santarelli e l'ultimo vincitore del Festival di Sanremo, Sal da Vinci, a pochi giorni dalla partecipazione a Eurovision.

Romina Power: "Ylenia? Una storia di rapimenti"

Quella con l'artista americana sarà un'intervista per certi aspetti dolorosa. Non sorprende la cautela con cui la conduttrice, come si vede nell'anteprima, si è approcciata a al momento più buio nella vita di Romina Power: la scomparsa della figlia Ylenia, il 31 dicembre 1993 a New Orleans.

A differenza dell'ex marito Al Bano, però, lei è convinta che la sua primogenita sia ancora viva: "Penso che lei sia da qualche parte, penso che sia stata una storia di rapimenti e ci hanno raccontato la qualunque per mandarci via da New Orleans. Io lo sento, ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c'è più".

A proposito di Al Bano, Romina non ha negato che la scomparsa di Ylenia sia stata la pietra tombale sul loro matrimonio: "Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è niente, non c'è un sostegno, allora le cose cambiano".

Elena Santarelli ne ha per tutti

Non si nasconde quando Francesca Fagnani le chiede della gelosia, ormai nota, per il marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi. Ma è più che giustificata, considerato un "piccolo" dettaglio: "Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t'assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c'erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti! [...] Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l'agenda!".

Un'intervista che si fa decisamente più profonda parlando della malattia del figlio Giacomo, guarito da un tumore cerebrale diagnosticato a soli 8 anni, e del suo impegno al fianco di diverse associazioni benefiche.

A tal proposito, Elena Santarelli ha apertamente criticato Chiara Ferragni per la questione del pandoro-gate, che ha certamente gettato ombre sull'impegno di tante associazioni e persone a sostegno della ricerca. "Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno" ha dichiarato la showgirl. "C'è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca".

Ma, ci tiene a precisare, il suo non è un giudizio sulla persona, per cui ha in realtà speso parole comprensive: "Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso".

Sal da Vinci risponde ad Aldo Cazzullo sui "matrimoni della camorra"

Mentre si prepara per la partecipazione all'Eurovision, il cantante napoletano, vincitore di Sanremo 2026, è praticamente ovunque. Ospite sabato sera di Canzonissima, da stamattina è su YouTube, Spotify e le principali piattaforme nel podcast di Diletta Leotta, stasera lo vedremo al cospetto di Francesca Fagnani.

La giornalista non poteva naturalmente farsi sfuggire l'occasione di parlare del controverso articolo di Aldo Cazzullo sulla sua Per sempre sì. A proposito di quella "colonna sonora di un matrimonio della camorra" Sal da Vinci ha finalmente risposto: "Ma perché c'è un repertorio delle canzoni della camorra? Non ho voluto replicare a questo tipo di provocazioni e ho chiesto anche ai miei fan di non farlo".

Spazio anche alla vita privata del cantante, dalla malattia del figlio al matrimonio con la moglie Paola.

"State insieme da quando ha 15 anni. Ma la curiosità di fare un tuffo dove il mare è più blu, lei un'altra donna e sua moglie un altro uomo?" ha chiesto la Fagnani. Lui ha risposto ironico: "Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla".