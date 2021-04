LOL - Chi ride è fuori: dove vedere le versioni degli altri Paesi

LOL: Chi ride è fuori è la versione nostrana di un format internazionale esportato anche in altri Paesi - e anche prima dello sbarco in Italia - e se siete curiosi di sapere dove vedere le versioni in altre lingue la risposta è Amazon Prime Video.

Hitoshi Matsumoto Presents Documental

LOL non sarebbe mai esistito senza il suo progenitore giapponese. Chi è Hitoshi Matsumoto? Lui è un comico molto famoso in Giappone, classe 1963, conosciuto anche per i suoi capelli biondo platino. Nel 2016 ha dato vita al format Hitoshi Matsumoto Presents Documental, disponibile anche nel catalogo italiano di Amazon Prime Video. Al momento per noi sono disponibili solo 15 episodi - sui 44 totali - e non in italiano: l'unica lingua in cui è possibile ascoltare Presents Documental è il giapponese, per fortuna la situazione migliora con i sottotitoli, dove, accanto a cinese, coreano e giapponese, è disponibile anche l'inglese.

Il format è uno dei contenuti preferiti dagli abbonati a Prime Video in Giappone ma ha un principio di partecipazione un po' diverso rispetto al LOL che noi conosciamo: i concorrenti devono pagare di tasca propria 100.000 yen per poter accedere, anche perchè lo show si propone a tutti gli effetti di rilanciare la loro carriera in declino. Hitoshi Matsumoto Presents Documental non è solo la versione originaria di LOL ma è anche la più spregiudicata: in mezzo a scherzi di ogni tipo, anche fisici e dolorosi, non è raro vedere qualche concorrente quasi completamente nudo.

LOL: Ride bene chi ride ultimo (Germania)

La versione tedesca di LOL, presente nel catalogo italiano di Amazon Prime Video, è, tra le straniere, quella più famosa al momento nel nostro Paese.

Purtroppo il motivo non ha nulla a che fare con la bravura dei 10 comici partecipanti (che, a onor del vero, sono molto divertenti): il comedy show tedesco ha fatto scoppiare quello che da alcuni è stato soprannominato il LOL-gate. Ovvero il polverone alzatosi (e poi subito rientrato) quando si è scoperto che sia la Gioconda umana di Elio, sia lo sketch del mago Lioz di Lillo erano stati entrambi utilizzati dai colleghi tedeschi.

Composto da 6 episodi come quello condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL: Germania è disponibile su Prime Video in tedesco con sottotitoli anche in italiano.

LOL: Australia

È Rebel Wilson a condurre LOL: Australia, disponibile su Amazon Prime Video con la sua prima stagione da 6 episodi (corredati di sottotitoli anche in italiano, per i più curiosi).

La versione australiana di LOL non risparmia battute "spinte" e nudità ma in generale, pur essendo stata definita a volte come la più divertente del gruppo, risulta alla fine la più grossolana.

LOL: Messico

La versione messicana del format è indubbiamente quella che più si avvicina all'originale giapponese, non solo per il tipo di comicità, ma anche per l'idea di far pagare ai concorrenti una "tassa d'ingresso", 100.000 pesos a testa da consegnare rigorosamente all'inizio al conduttore Eugenio Derbez.

LOL: Messico è disponibile per la visione su Amazon Prime Video - con audio spagnolo e sottotitoli in inglese, portoghese, giapponese e spagnolo -, con una sorpresa: troverete infatti anche una seconda stagione, che fa ben sperare per il rinnovo eventuale di LOL: Chi ride è fuori.

Inoltre: dal prossimo 23 aprile arriveranno su Amazon Prime Video anche un sacco di battute in lingua francese grazie a LOL: Francia.