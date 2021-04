LOL: Chi ride è fuori avrà una seconda stagione? La domanda è più che lecita soprattutto perché la prima edizione italiana del format di Amazon Prime Video è stata, anche al netto delle critiche, un successo.

La verità è che il servizio streaming non si è ancora pronunciato in merito e per i tanti che in queste ore stanno già chiedendo nuovi episodi - i 6 che compongono la prima e al momento unica stagione di LOL: Chi ride è fuori sono tutti disponibili in streaming da oggi - la risposta sembra essere sempre la stessa: per un po' dovrete farvi bastare quel che c'è.

A premere per una nuova edizione, però, in questo caso c'è anche lui, Fedez, co-conduttore di LOL insieme a Mara Maionchi: dopo la diffusione delle prime quattro puntate dalle sue stories di Instagram aveva apertamente dichiarato che "sono tutti letteralmente impazziti per 'LOL' e non potrei essere più felice perché io voglio fare la seconda stagione domani. Non ho mai riso così tanto in vita mia".

LOL: Chi ride è fuori, una foto promozionale del cast del comedy show

Un'informazione confortante però c'è: LOL: Chi ride è fuori è la versione italiana di un format giapponese, Hitoshi Matsumoto Presents Documental, che, nato nel 2016, ha dato vita fino ad oggi a ben 9 stagioni per un totale di 43 episodi, risultando uno dei 10 contenuti più visti di sempre su Amazon Prime Video in Giappone (è disponibile per la visione anche in Italia, in lingua originale con sottotitoli in inglese). Dopo Messico e Australia, il format è stato esportato di recente anche in Germania e Italia, e si prepara ad approdare in Spagna. Cosa significa? Che si tratta di un prodotto su cui Amazon intende continuare a investire anche in futuro.