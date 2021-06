Loki, Tom Hiddleston: "La serie Disney+ spiegherà perché indossa le corna"

La star di Loki, l'inglese Tom Hiddleston, ha anticipato che la serie Disney+, al debutto oggi sulla piattaforma streaming, svelerà il motivo per cui Loki indossa un paio di corna.

Loki: Tom Hiddleston in una scena

Scoprite la recensione del primo episodio di Loki, disponibile su Disney+. Tra le sorprese contenute nello show, verrà fatta chiarezza sulle corna indossate dal personaggio di Tom Hiddleston, come anticipa l'attore a Comicbook.com:

"La gente ha sempre voluto sapere delle corna. Me lo ricordo. Hanno sempre chiesto il motivo per cui Loki indossa le corna. Perché le indossa? È un cerimoniale o sono in qualche modo un'estensione di qualche intenzione emotiva? È particolarmente malevolo in quei momenti? È stato piuttosto interessante ricevere queste domande dall'esterno. Tutto diventerà chiaro nel tempo".

Loki segnerà la settima volta di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno dopo i tre film sugli Avengers e i tre film su Thor. Ad affiancarlo nello show, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron dirige la serie che vede Michael Waldron a capo del reparto scrittura. Nello show si toccherà anche il tema del sesso di Loki, definito gender fluid nel teaser recente.